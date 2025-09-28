سەرۆک بارزانی و سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقیان تاوتوێکرد

پێش 25 خولەک

سەرۆک بارزانی لە سەڵاحەددین پێشوازی لە سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە 28ـی ئەیلوولی 2025، بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، لە سەڵاحەددین سەرۆک بارزانی پێشوازی لە موسەننا ئەلسامەڕایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم کرد.

بەگوێرەی ڕاگەیەنراوی بارەگای بارزانی، لەدیدارەکەدا بارودۆخی عێراق و ناوچەکە و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق گفتووگۆیان لەبارەوە کرا، هەروەها پەیوەندی و هەماهەنگی نێوان لایەنە سیاسییەکانی عێراق تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەبوون.