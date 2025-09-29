بڕیارە ئەمڕۆ مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆببێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ئەمڕۆ دووشەممە 29ـی ئەیلوولی 2025، مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24 ئەمڕۆ لە پیرمام مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەسەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە.

ھەر بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24 کۆبوونەوەکە تایبەتە بە گفتوگۆکردن لە بارەی دۆخی سیاسی عێراق و ھەرێمی کوردستان و ناوچەکە و پرسی ھەڵبژاردنی داھاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و گفتوگۆکانی ھەولێر و بەغدا.

لەم کۆبوونەوەیە دوا ھەنگاوەکانی پێکھێنانی کابینەی 10و تاوتوێ دەکرێت، بڕیاری کۆتایی لە ئەنجامی گفتوگۆگانی نێوان شاندنی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی کوردستان بدرێت و دوای ئەم کۆبوونەوەیە ھەنگاوە یاسایی و سیاسییەکان بۆ کۆبوونەوەی پەرلەمان و پێکھێنانی حکوومەت دەست پێ بکات.