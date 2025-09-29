سبەی دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی جووتیارانی سلێمانی دەکرێت

پێش 18 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی ئەیلوولی 2025، نەسرین ئەحمەد، بەڕێوبەری سایلۆکانی سلێمانی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، سبەی سێشەممە، دەست بە دابەشکردنی پارەی گەنمی جووتیارانی سنوری پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە دەکرێت.

بەڕێوەبەری سایلۆکانی سلێمانی دەشڵێت: بڕی پارەی گەنمی جووتیاران 25 ملیار دینارە.

دوێنێ یەکشەممە، نەوزاد شێخ کامیل، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ماوەی هەفتەیەکە 57 ملیار دیناریان بۆ ناردووین، لەم ڕێژەیە 25ـی ملیاری بۆ سلێمانییە 20ـی بۆ هەولێرە و 12شی بۆ دهۆکە.

ئەم ساڵ حکوومەتی عێراق 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی بە نرخی 850 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەرگرت، کە بەهاکەی 340 ملیار دینارە.

ئەو بڕە گەنمەی لە لای جووتیارانی هەرێمی کوردستان مابووەوە، لە لایەن هەردوو کۆمپانیای ناوخۆیی، "خۆشناو و قەیوان"ـەوە لە جووتیاران وەرگیرا.