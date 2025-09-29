ئێران: سزاکان کاریگەریان نابێت

پێش کاتژمێرێک

دوای 10 ساڵ ژمارەیەک سزای نەتەوەیەکگرتووەکان بەسەر ئێراندا سەپێندرانەوە، سزاکان لە ساڵی 2015 ـەوە هەڵگیرابوون و لەو ماوەیەدا چەند جارێک هۆشداری لەبارەی پەرەپێدان بە بەرنامەی ئەتۆمی بە ئێران دراوە.

سەپاندنەوەی سزاکان دوای ئەوەی هات کە ژمارەیەک وڵات جەختییان کردەوە، ئێران پابەندی رێککەوتن و بەڵێنەکان نابێت و پەرە بە بەرنامەی ئەتۆمی دەدات و هەڕەشەکانی ئەو وڵاتە لەسەر جیهان زیادییان کردووە. سزاکان کاریگەری گەورەیان لەسەر ئێران دەبێت، بە تایبەت لەسەر ئابووری و بازرگانی ئەو وڵاتە.