بڵاوكردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی تاوان و ڕووماڵی ڕاستەوخۆی تاوان قەدەغە کرا

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوكردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی تاوان و ڕووماڵكردنی ڕاستەوخۆی قەدەغە کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی ڕۆشنبیری نووسراوێکی بڵاوکردووەتەوە و گشتاندنی کردووە و بۆ گشت میدیا بینراو و بیستراوەكان نێردراوە، بڵاوكردنەوەی ڤیدیۆ و وێنەی تاوان و تۆمەتباران و ڕووماڵكردنی ڕاستەوخۆی تاوانەكان قەدەغە كراوە.

لە نووسراوەكەدا هاتووە، پیشاندانی تۆمەتبار و شوێن و كاتی ئەنجامدانی شەڕ و تاوانەكان، لە ڕووی یاساییەوە كاریگەریی گەورەی لەسە ڕێڕەوی لێكۆڵینەوە دەبێت، لە هەمان كاتدا كاریگەریی لەسەر لایەنی كۆمەڵایەتی و دەروونیی هاووڵاتیان هەیە، ئەوەش كێشەی خێزانی و ناوچەیی و نەتەوەیی دروست دەكات، چونكە خەڵكانێك ئەو بابەتانە بۆ بەكارهێنانی سیاسی و هاندان و دووبەرەكی و ئاژاوە دەقۆزنەوە.

هەروەها وەزارەتی ڕۆشنبیری داوا لە گشت میدیا بینراو و بیستراوەكان و ڕایەڵەكانیان دەكات، بە هیچ شێوەیەك وێنە و ڤیدیۆی هیچ ڕووداوێكی تاوان و شەڕێك بڵاو نەكەنەوە، هەروەها ڕووماڵی ڕاستەوخۆی شوێنی ڕووداویش قەدەغەیە.