ئومێد خۆشناو: سبەی نەوتی ماڵان دابەشدەکرێت

هەموو هاووڵاتیان دەبنە خاوەنی کارتێکی ئەلیکترۆنی بۆ وەرگرتنی نەوت و غاز

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک وەزیران، ئەمڕۆ و سبەی دەست بەدابەشکردنی نەوت دەکەن، سەرەتا پرۆسەکەش لەناوچە شاخاوییەکانەوە دەستپێ دەکات و دواتر ناو شار.

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەیاند، لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک وەزیران، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی ئامادەکاری بۆ دابەشکردنی نەوتی سپی بەسەر هاووڵاتیاندا کردووە و ئەمڕۆ و سبەی دەست بەدابەشکردنی نەوت دەکەن، پرۆسەکە سەرەتا لەناوچە شاخاوییەکانەوە دەستپێ دەکات و دواتر ناو شار.

گوتیشی: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەولێر هەموو ئامادەکارییەکمان لەرێگەی بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکان کردووە، هەروەها خشتەیەک دروست کراوە کە بەشێوەیەکی دادپەروەرانە نەوت دابەش دەکرێت.

ئاماژەی بەوەشدا، لەچەند ڕۆژی داهاتوودا سیستەمێک تەواو دەکەن، کە هەموو هاووڵاتیان دەبنە خاوەنی کارتێکی ئەلیکترۆنی بۆ وەرگرتنی نەوت و غاز، کە دەکرێت لە داهاتوودا بۆ کۆبۆنی بەنزینیش کاری پێبکەن. ئەمەش دەبێتە ئاسانکاریی بۆ هاووڵاتیان