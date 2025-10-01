پێش 45 خولەک

سەرۆک کۆماری تورکیا ڕایگەیاند: هەر لە سەرەتاوە پشتیوانی یەکپارچەیی خاکی سوریامان کردووە و بە توندی دژی پلانەکانی دابەشکردنی سووریا دەوەستینەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لە یەکەم کۆبوونەوەی وەرزی نوێی یاسادانانی پەرلەمانی تورکیا ڕایگەیاند: هەموو هەوڵێکمان گرتۆتە بەر بۆ ڕێگریکردن لە تێکدانی یەکپارچەیی خاکی سوریا و چالاکیەکی تیرۆریستی لەو وڵاتە، ئەگەر هەوڵە دیپلۆماسییەکان بێ وەڵام بمێننەوە، سیاسەتی تورکیا ڕوونە. کە ڕێگە بە دووبارەبوونەوە ئەزموونی تاڵی رابردوو لە سوریا نادەین .

ئەردۆغان گوتی: ئەم هەڵوێستەی ئێمە دژی برا کوردەکانمان نییە، بەڵکوو لە بەرژەوەندی ئەواندایە. هەنگاوێکە بۆ ڕزگارکردنی ناوچەکەمان لە تیرۆر، هەروەک چۆن تورک و کورد و عەرەب پێکەوە لە چەناقەڵا بەرگریان لە نیشتمان کرد، بەم زووانە پێکەوە خۆشگوزەرانی و گەشەسەندنی وڵات بەهێزتر دەکەین. تورک، کورد، عەرەب، سوننە، شیعە، هەموومان بەرەوە داهاتوویەکی هاوبەش هەنگاو دەنێین، بەبێ گوێدانە نەتەوە، زمان، یان مەزهەب.

سەرۆک کۆماری تورکیا، ئاماژەی بەوە کرد، پشتیوان بەخودا تا هەتایە هاوپەیمانیی تورک و کورد و عەرەب ئاشتیی و ئارامیی و گەشەسەندن و خۆشگوزەرانیی ناوچەکە دەپارێزێت و بەهێزی دەکات، تورکیا نیشتیمانی کوردەکانی تورکیایە و هەروەها دڵسۆزترین و متمانەپێکراوترین پارێزەری کوردە لە دەرەوەی تورکیادا.