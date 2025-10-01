نێچیرڤان بارزانی و خەمیس خەنجەر، پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق تاوتوێ دەکەن
سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی هاوپەیمانیی سیادە، پرۆسهى سياسى له وڵات و ئامادهكارييهكانیان بۆ ههڵبژاردنى پەرلەمانی عێراق تاوتوێ کرد. هاوکات جهختيان له گرنگيى ههماههنگى و هاريكاريى هاوبهشى نێوان هێز و لايهنه سياسييهكان بۆ چارەکردنی کێشەکانی وڵات کردەوە.
ئێوارهى ئهمڕۆ چوارشهممه 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچيرڤان بارزانى، سهرۆكى ههرێمى كوردستان، پێشوازيى له خهميس خهنجهر، سهرۆكى هاوپهيمانيى سياده و شاندێكى ياوهرى كرد كه له ژمارهيهك له بهرپرسانى هاوپهيمانييهكه، پێكهاتبوو.
ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، له میانی ديدارێكدا دۆخى گشتيى عێراق و پرۆسهى سياسى له وڵات و ئامادهكارييهكان بۆ ههڵبژاردنى داهاتووى عێراق تاوتوێ كران، ههروهها دهربارهى پهيوهندييهكانى ههولێر ـ بهغدا و گفتوگۆى نێوانيان بۆ چارهكردنى كێشهكان، بيروڕايان گۆڕييهوه.
هاوکات ههردوولا جهختيان له گرنگيى ههماههنگى و هاريكاريى هاوبهشى نێوان هێز و لايهنه سياسييهكان و پێكهاتهكانى عێراق بۆ چارهكردنى كێشهكانى وڵات و كاركردن له پێناو سهرخستنى ههڵبژاردنى پەرلەمان و پاراستنى ئارامى و سهقامگيريى وڵاتدا كردەوە.
بە گوێرەی ئەو وادەیەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دیاریی کردووە، 11ـی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە دەچێت، کە 31 هاوپەیمانێتی، 38 پارتی سیاسی و 79 کاندیدی سەربەخۆ کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.