مەسرور بارزانی: تا کۆتاییی ساڵی 2028، خزمەتگوزاریی بانکی بۆ زیاتر لە 50% بەرز دەکەینەوە

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بارەی پرۆژەی هەژماری منەوە دەڵێت: ئەو پرۆژەیە، دابەشکردنی مووچەی ئاسانتر و خەرجکردنیشی خێراتر کردووە، هەروەها ڕوونی و شەفافییەت لە دابینکردنی مووچەی حکوومەتیشدا زیاتر بووە.

چوارشەممە 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بارەی پرۆژەی هەژماری من، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەدا هاتووە، خۆشحاڵم کە دەبینم زیاتر لە نیو ملیۆن فەرمانبەر و خانەنشینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئێستا مووچەکانیان بە شێوەی دیجیتاڵی، لە ڕێگەی ئەو بانکانەوە وەردەگرن کە بەشدارن لە پرۆژەی هەژماری من.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دەڵێت: لە دوای ڕاگەیاندنی پرۆژەی هەژماری منی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2023ـەوە تا ئێستا، ژمارەی ئەو کەسانەی کە هەژماری بانکییان لە کوردستان هەیە، لە کەمتر لە 5%ـەوە بووە بە زیاتر لە 15%.

مەسرور بارزانی باسی لەوەش کرد، پڕۆژەکە بانکەکانی هانداوە بۆ فراوانکردنی خزمەتگوزاریی تاکەکەسی و زیادکردنی لق و تۆڕەکانی ئامێری ڕاکێشانی پارە و باشترکردنی خزمەتگوزاریی کڕیاران، هەروەها پارەدانان لە بانکە بەشداربووەکانیش، بەردەوام ڕوو لە زیادبوونە، کە بەم هۆیەوە، قەرزی تاکەکەسی و بازرگانی دەدرێت.

هەر لە بارەی پرۆژەکەوە، سەرۆکی حکوومەت، گوتی: تا ئێستا زیاتر لە سێ ملیار دۆلاری مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم، لە ڕێگەی بانکە بەشداربووەکانەوە دراوە، ئەمەش هەلی کاری نوێی لە کەرتی خزمەتگوزارییە داراییەکاندا ڕەخساندووە و ڕێگەی بۆ دروستبوونی متمانەی بانکی خۆش کردووە.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، دەستڕاگەیشتن بە متمانەی بانکی بۆ گەشەپێدانی ئابووری و کۆمپانیا بچووک و ناوەندەکان و تازە دەستپێکردووەکان، زۆر گرنگە.

سەبارەت بە دابەشکردنی مووچە لە ڕێگەی پرۆژەکەوە، مەسرور بارزانی، ڕوونی کردەوە، پرۆژەی هەژماری من، پرۆسەی دابەشکردنی مووچەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ئاسانتر و خەرجکردنیشی خێراتر کردووە، ڕوونی و شەفافییەت لە دابینکردنی مووچەی حکوومەتیشدا زیاتر بووە.

لە بارەی پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵانی داهاتوو، مەسرور بارزانی ئاشکرای کرد، حکوومەت تا کۆتاییی ساڵی 2028، خزمەتگوزاریی بانکی لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان، بۆ زیاتر لە 50% بەرز دەکاتەوە.

لە کۆتایی پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەتدا هاتووە، ئەمە هەنگاوێکی گرنگە، بەڵام کاری زۆر زیاترمان لە پێشە، بەردەوام دەبین لە کارکردن تاکوو خەڵکی سوود لە خزمەتگوزاریی بانکیی پارێزراو و سەردەمییانە ببینن، ئەمەش بەشێکە لە کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، تیمی پرۆژەی هەژماری من تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: تا ئێستا زیاتر لە 900 هەزار مووچەخۆر لە هەرێمی کوردستان لە پرۆژەکەدا تۆمار کراون، بۆ ئەم مانگەش 501 هەزار و 500 کەسیان لە ڕێگەی هەژماری منەوە مووچەی مانگی حەوت وەردەگرن.

هەر بە پێی زانیارییەکانی تیمی پرۆژەی هەژماری من، تا ئێستا زیاتر لە 580 هەزار کارتی بانکی دابەش کراون، هەروەها زیاتر لە 580 ئامێری پارەڕاکێشان (ATM)، لە 200 شوێنی جیاواز لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان دانراون.

ڕاگەیاندنی پرۆژەی هەژماری من

لە شوباتی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی (هەژماری من)ی ڕاگەیاند وەک بەشێک لە دیدگا و ستراتیژی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردنی گشتگیری دارایی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی نەختینە (کاش).

ئەم پڕۆژەیە هەوڵێکی گەورەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەدیجیتاڵیکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی کاش، بە ئاراستەی گەشەپێدانی خزمەتگوزاری گشتیی مۆدێرن.

هەروەها ئەم پرۆژەیە دڵنیایی دەدات لەوەی سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، دەستیان بە خزمەتگوزارییە سەردەمییەکانی بانک دەگات و دەبنە خاوەن ئازادی زیاتری تاکە کەسی.