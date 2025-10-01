پێش دوو کاتژمێر

سەدەیەک داستان و دانوستان، کورد و عێراق و شوناسی ناوچە کوردستانییە دابڕێنراوەکان، ناونیشانی كتێبێكی نوێیه‌ كه‌ له‌ لایه‌ن ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستانه‌وه‌ چاپ و بڵاو كراوه‌ته‌وه‌.

ئەم كتێبه‌ كه‌ له‌ لایه‌ن دكتۆر ماجید خەلیل فەتاح نووسراوه‌، له‌ بنه‌ڕەتدا توێژینەوەیەکی ئەکادیمییە باسی مێژووی ململانێی کورد و حکوومەتەکانی عێراق لەسەر ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی ئێستای هەرێمی کوردستان دەکات، لە پێشەکییەک و دەروازە و سێ بەش و هەر بەشێک لە چەند باس و تەوەرێک، پاشکۆی بەڵگەنامە و نەخشەکان پێک هاتووە.

دەروازەی ئەم كتێبه‌ لە بارەی پێشینەی سنووری جوگرافی و چەمک و چوارچێوەی نەتەوەیی و تایبەتمەندی ناسنامه‌ی پێکهاتەکانە.

بەشی یەکەمی تەرخان کراوە بۆ پێشینەی پرسی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان و پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان سەرکردایەتی کورد و دەوڵەتی عێراق، دوو باس و چەند تەوەرێک لەخۆ دەگرێت لە بارەی پێشینەی پرسی ناوچە کوردستانییەکان لە قۆناغی پاشایەتیدا لە نێوان ساڵانی (1921-1958) وەک ڕەهەندە نێوخۆی و هەرێمی و نێودەوڵەتییەکانی لکاندنی باشووری کوردستان بە عێراقی عەرەبییەوە و قۆناغبەندی جیاکردنەوەی ناوچە کوردستانییەکان و پێشینەی پرسەکە تاوەکو شۆڕشی 14ـی تەمووزی 1958. پرسی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە پرۆسەکانی شەڕ و دانوستانەکانی سەرکردایەتی کورد و دەوڵەتی عێراقدا لە نێوان ساڵانی(1958-1992) وەک، ڕەنگدانەوەی ڕەوشی شۆڕشی 14ـی تەمووزی 1958ـی عێراق لە سەر ناوچەکانی ململانێی نێوان کورد و حکوومەتی عێراق، ناوچەکانی ململانێ لە پرۆسەی دانوستانەکانی نێوان سەرکردایەتی کورد و حکوومەتەکانی عێراقدا له‌ نێوان ساڵانی (1958-1975)، شوێنی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە نێوان کورد و دەوڵەتی عێراقدا له‌ نێوان ساڵانی (1975-1992).

بەشی دووەمی تایبەتە بە سیاسەتی دەوڵەتی عێراق و پارتە کوردستانی و عێراقییەكان لە سەر پرسەکە لەنێوان ساڵانی (2010-1958)دا، دوو باس و چەند تەوەرێک لەخۆ دەگرێت کە لە سیاسەتی حکوومەتەکاندا بە عەرەبکردن و ڕاگواستن و پاکتاوی ڕەگەزی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لەخۆ دەگرێت. شوێنی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە تێڕوانینی پارتە کوردستانی و عەرەبییەکانی عێراقدا.

بە شی سێیەمی تایبه‌ته‌ به‌ سیاسەتی هەرێمی و نێودەوڵەتی و پرۆژە و دەستوورەکانی عێراق و کوردستان لەسەر ململانێکە، دوو باس و چەند تەوەرێک لەخۆ دەگرێت وەک سیاسەتی نێودەوڵەتی و هەرێمی دەرهەق بە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان کە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی ڕوانگەی ئەمه‌ریکا و بەریتانیا و ڕووسیا وەرگیراوە، لە وڵاتانی هەرێمیش ئێران و تورکیا بە نموونە هێنراوەتەوە. ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە بڕگە و ماددە دەستووریییەکانی عێراق تاکو ساڵی 2003 و عێراق و هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2003 -2010.