کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە.
کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 02- 10- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش نزیک ببنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.
ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى هەینی 03-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و خێرایی باش لە نێوان 10 بۆ 15 کم لە کاتژمێرێک بێت، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
زاخۆ :31 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 30 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 33 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی