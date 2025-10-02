کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکرایەوە

گشتی

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 02- 10- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش نزیک ببنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ.

ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى هەینی 03-10-2025، ئاسمان ساماڵ بێت و خێرایی باش لە نێوان 10 بۆ 15 کم لە کاتژمێرێک بێت، هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبنەوە بەراوورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی

زاخۆ :31 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 30 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 33 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی 

هەڵەبجە : 32 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی

 

 
