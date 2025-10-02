لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی فەرەنسا بۆ پاڵاوتنەكانی مۆندیال راگەیاندرا

یاریزانێكی ریال مەدرید دوورخرایەوە

پێش 3 کاتژمێر

لیستی یاریزانە بانگهێشتكراوەكانی هەڵبژاردەی فەرەنسا بۆ دوو یاریی داهاتوو لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال راگەیاندرا، لە ریال مەدرید ئێمباپێ و كاماڤینگا بانگهێشتكراون، بەڵام چوامینی دووخراوەتەوە، عوسمان دێمبێلێ و دوۆێ لە پاریس سانجێرمان بانگهێشتی هەڵبژاردەی فەرەنسا نەكراون.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2 ئەیلوولی 2025، دیدییە دیشامپ، راهێنەری هەڵبژاردەی فەرەنسا 23 یاریزانی بۆ دوو یاریی داهاتوو لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال راگەیاند كە تێیدا بانگهێشتی عوسمان دێمبێلێ، دوۆێ و چوامینی نەكردووە، بەڵام بۆ هێڵی پێشەوە بانگهێشتی كینگسلی كۆمان یاریزانی نەسری سعوودیە و كلیان ئێمباپێی كردووە.

هەڵبژاردەی فەرەنسا لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال رۆژی 10ـی ئەم مانگە میوانداریی ئازەرەبایجان دەكات، دوای 3 رۆژ بەسەر ئەو یارییە لە 13ـی ئەم مانگە لە دەرەوەی خاكی خۆی دەبێتە میوانی ئایسلەندا. مانگی داهاتووش دوو یاریی دیكە بەرامبەر ئۆكراینا و ئازەربایجان دەكات.