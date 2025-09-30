"ئێنریكی كێشەی نێوان بارسێلۆنا و پاریس چارەسەر دەكات"

ئێنریكی نێوەندگیری لەنێوان بارسێلۆنا و پاریس دەكات

پێش 18 خولەک

ركابەرییەكانی نێوان بارسێلۆنا و پاریس سانجێرمان لە 10 ساڵی رابردوو چەندان قۆناغی تێپەڕاندووە و چەندان گرژی و رووداوی جیاوازی بەدوای خۆیدا هێناوە، قەیرانەكە لە هاوینی 2017 دەستی پێكرد كاتێك پاریس بە 222 ملیۆن یۆرۆ بۆ ئازاردانی بارسێلۆنا نێیمار دا سیلڤای گواستەوە.

لەو کاتەوە ڕکابەریی نێوان بارسێلۆنا پاریس سەریهەڵدا، پێش گرێبەستەكەی نێیمار هیچ دوژمنایەتییەکی ڕاستەقینە لە نێوان ئەو دوویانەیەدا نەبووە، پەیوەندییەكی زۆر ئاسایی و ئارام لە نێوانیادا هەبووە، بەڵام هەموو شتێک دوای نێیمار گۆڕا، هێشتا بیری تۆڵەكردنەوە لەیەكتر لەهەردوو یانە هەست پێ دەكرێت.

كاتێك باسی پاریس و بارسێلۆنا دەكرێت هەمووان ریمۆنتادایە گەورەكەی بارسێلۆنا و گۆڵەكەی سێرجی رۆبێرتۆ دێتەوە خەیاڵی هەموومان، كاتێك بارسا لەنێو یاریگەی دی پرێنس (4 ـ 0) دۆڕا، بەڵام لە یاریی گەڕانەوە بارسێلۆنا بە سەركردایەتی نێیمار و مێسی (6 ـ 1) سەركەوتنیان بەدەستهێنا، ئەمەش هاندەرانی پاریس و كارگێری یانەكەی توڕە كرد و رق و تۆڵەیان لە ناخی دا گەشەی كرد.

ناسر خلێفی سەرۆكی پاریس سانجێرمان هەرزوو داخی خستە دڵی هەموو بارسێلۆنایەكان و نێیماری لە هاوینی 2017 گواستەوە، دواتر لە 2021 دیسان گورزێكی دیكەی دەروونی لە بارسێلۆنادا و پێشوازی لە گواستنەوەی لیۆنێل مێسی كرد.

لە ساڵی 2024 هەردوو یانە لە قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی یەكتربوونەوە و پریشک و توڕەیی لە هەموو شوێنێکی یاریگە هەستی پێدەكرا، دوژمنایەتی هاندەرانی هەردوولا زۆر بەڕوونی دیار بوو، هەبوونی لویز ئێنریكی وەكو راهێنەری پاریس سانجێرمان رقی كەتەلۆنییەكەی زیاتر و توندتر دەكرد.

سێرجی کاپدیڤیلا، رۆژنامەنووسی ئیسپانیا لە دەزگای میدیایی كەتەلۆنیا، پێیوایە بە تێپەڕبوونی کات گرژیی نێوان بارسێلۆنا و پاریس بە نێوەندگیری لویز ئێنریكی كەم دەبێتەوە، ئێستا نێیمار و مێسی نەماوە، ئێنریکی وەكو ئەفسانەیەك لەنێو هاندەرانی پاریس و بارسێلۆنا ڕێزی لێدەگیرێت، چونكە ئەو راهێنەرە لەگەڵ هەردوو یانە چامپیۆنزلیگی بردووەتەوە، ئێنریكی ئەم چوارشەممە وەک هەڵگری نازناوی چامپیۆنزلیگ دەگەڕێتەوە بارسێلۆنا، هێشتا هەندێک ناکۆکی هەیە، بەڵام تاڕادەیەک ئارامتر بووەتەوە و دوژمنایەتییەكەی نێوان بارسا و پاریس بەهۆی ئێنریكی كاڵبووەتەوە.