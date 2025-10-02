پارێزگاری هەڵەبجە: ڕیگە نادەین دامەزراوەی گشتی بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکاربێت

پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەڵەبجە داوا لە قەوارە سیاسییەکان و کاندیدی لایەنەکان دەکات، بانگەشەی هەڵبژاردن بەشێوەیەکی شارستانی و ئارامی و دوور لە گرژی بەڕێوەببەن کە لەگەڵ مێژووی پاریزگاکە بگونجێت، دووپاتیشی دەکاتەوە، ڕێگە نادەن دامەزراوەی گشتی بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکاربێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 2ـی تشرینی یەکەمی 2025، نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە بە بۆنەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا داوای لە هاووڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجە، قەوارە سیاسییە بەشداربووەکان، کاندیدەکان دەکات، لەگەڵ دەستپێکردنی وادەی فەرمیی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پرۆسەکە بە شێوەیەکی شارستانی و ئارام و دوور لە گرژی بەڕێوەببەن، بە جۆرێک کە لە ئاستی پێگە و مێژووی شکۆمەندانەی پارێزگاکەماندا بێت.

پارێزگاری هەڵەبجە ئاماژە بەوە کردووە، لە ڕۆژانی ڕابردوودا لەگەڵ لایەنە سیاسی و هێزە ئەمنییەکانی سنوورەکە کۆبوونەتەوە و جەختیان لە هەماهەنگیی تەواو کردووەتەوە بۆ دابینکردنی زەمینەیەکی لەبار بۆ هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەرد.

نوخشە ناسح لێرەوە دووپاتی کردووەتەوە، پێویستە هەموو لایەک پابەندی تەواوی یاسا و ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بن ، چاودێریی وردی بێلایەنیی تەواوی دامودەزگا حکومییەکان دەکەن و ڕێگە بە هیچ جۆرە بەکارهێنانێکی دامەزراوەی گشتی نادرێت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن.

پارێزگاری هەڵەبجە لە پەیامەکەدا دەڵێت: هەڵەبجە، وەک چۆن هەمیشە لانکەی پێکەوەژیان و نموونەی یەکڕیزی بووە، چاوەڕوانین لەم پرۆسە نیشتمانییەشدا، جارێکی دیکە ئەو پەیامە بەهێزە دووپات بکاتەوە و نموونەیەکی جوان پێشکەش بکات، نموونەی پرۆسەیەکی دیموکراسیانەی بێ کێشە و گرفت، چ لە ڕۆژانی بانگەشە و چ لە ڕۆژی دەنگداندا، گوتی: داواکارین هەموو لایەک بە گیانێکی بەرپرسیارانەوە مامەڵە بکەن، چونکە سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە، سەرکەوتنە بۆ هەموو خەڵکی هەڵەبجەو كوردستان و عێراق.

دوێنێ چوارشەممە، 01ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران لیستی کۆتایی ناوی کاندیدانی بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراقی پەسەند کرد.

بەپێی ئاماری کۆتایی کۆمیسیۆن، 7768 کەس وەک کاندید پەسەندکراون؛ 5520ـیان لە ڕەگەزی نێر و 2248ـیشیان لە ڕەگەزی مێن.

گوتەبێژی کۆمیسیۆن ئاماژەی بەوەش کرد، ئەنجوومەنی کۆمیسیاران، ڕۆژی هەینی، 03ـی ئۆکتۆبەری 2025، وەک وادەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دیاری کرد.

لەبارەی وادەی کۆتاییهاتنی وادەی بانگەشەکەش، غەلای گوتی "بەیانیی ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت."

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەبچێت.