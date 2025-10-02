پێش کاتژمێرێک

پانۆرامای ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان ئەیلوولی 2017، ناونیشانی نوێترین كتێبی بڵاوكراوه‌ی ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستانه‌ و له دوو بەش و پاشکۆ و پەراوێزەکان پێکهاتووه.

بەشی یەکەمی كتێبی "پانۆرامای ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان ئەیلوولی 2017"، توێژینەوەیەکی زانستی ئەکادیمی به ناونیشانی ڕەهەنده جیاوازەکانی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستانە که هەشت تەوەر لەخۆ دەگرێت وەک، شکستی بنیاتنانی دەوڵەت له عێراقی پاش 2003، تێزەکانی دەوڵەتی کوردی و گۆڕانکاری نەخشەی سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کاریزمای سەرۆك بارزانی و پێگەی جیۆسیاسی هەرێمی کوردستان، خەونی ئێمه سەربەخۆییه نەك ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، دەستووریبوونی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان، مافی دیاریکردنی چارەنووس له چوارچێوەی یاسایی گشتی نێودەوڵەتیدا، هەڵوێستی کومەڵگەی نێودەوڵەتی و هەرێمیی له بارەی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان.

بهشی دووەمی ئه‌م كتێبه‌ تایبەته به کۆی ڕاگەیێندراوەکانی ئەنجوومەنی باڵای ڕیفراندۆم، کۆبوونەوەکان، پەیامەکان و وتارەکانی بانگەشەی ڕیفراندۆم که به سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی سەرۆک مەسعود بارزانی بەڕێوە چوو.

پرۆژە‌ی "ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان" له‌ پێناو ناساندن، كۆكردنه‌وه‌، به‌ دیكۆمێنتكردن و بڵاوكردنه‌وه‌ی مێژوویی كار و خه‌باتی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌سه‌ر پێشنیازیی مه‌سرور بارزانی له‌ ساڵی 2014 دامه‌زراوه‌.