وەزارەتی خوێندنی باڵا: ئەمشەو زانکۆلاین دادەخرێت

پێش دوو کاتژمێر

کاتژمێر 12ـی ئەمشەو، زانکۆلاین دادەخرێت و چیتر دەرچووانی پۆلی 12 ناتوانن فۆرمی زانکۆلاین پێشکەش بکەن.

پێنجشه‌ممه‌، 2ـی تشرینی یه‌كه‌می 2025، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ڕایگەیاند، کاتژمێر 12ـی ئەمشەو، وادەی پێشکەشکردنی فۆرمی زانکۆلاین کۆتایی دێت و دوای ئەو ماوەیە چیتر دەرچووانی پۆلی 12ـی ئامادەیی (زانستی، وێژەیی، پیشەیی و خوێندنگە نێوەدەڵەتییەکان) ناتوانن لە ڕێگای وێبسایتەکەیانەوە فۆرم پێشکەش بکەن.

وەزارەتەکە ڕایشیگەیاند، ئەو قوتابییانەی تاوەکوو ئێستا فۆرمی زانکۆلاینیان پڕ نەکردووەتەوە، دەتوانن لەم چەند کاتژمێرەی کە ماوە فۆرمەکە تەواو بکەن و لە ڕێگای وێبسایتەکەوە بینێرن، چونکە چیتر ماوەکەی درێژ ناکرێتەوە.

بۆ ئەمساڵ 57980 دەرچووى (زانستى، وێژەیی، پیشەیی، خوێندنگە نێودەوڵەتییەکان)، دەتوانن داواکارى بۆ زانکۆلاین پێشکەش بکەن، بەشێوەیەک 42257، دەرچوو لە بەشى زانستى، 13826 دەرچوو لە بەشى وێژەیی، 1327 دەرچووى ئامادەیی پیشەیی، 570 دەرچووى خوێندنگە نێودەوڵەتییەکان، دەتوانن داواکارى بۆ 680 بەش لە هەر سێ جۆر خوێندنى (زانکۆلاین) و (پارالێل) و (ئێواران) بۆ ساڵى خوێندنى 2025-2026 لە 16 زانکۆى حکوومى لە هەرێمى کوردستان پێشکەش بکەن.