سبەی مووچەی ژمارەیەک وەزارەتی دیکە لە ڕێگەی هەژماری منەوە دابەش دەکرێت

سبەی ژمارەیەک وەزارەت و فەرمانگەی دیکە، لە ڕێگەی هەژماری منەوە مووچەی مانگی حەفت (تەممووز) وەردەگرن، هەروەها مووچەخۆرانی تۆمارکراو لە پرۆژەکە چاوەڕێی نامەی مۆبایلەکانیان بن.

تیمی پرۆژەی هەژماری من، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند: سبەی شەممە 4ـی تشرینی یەکەمی 2025، مووچەخۆرانی تۆمارکراو لە هەژماری من سەر بەم فەرمانگە و یەکە ژمێریاریانەی سەر بەم وەزارەت و فەرمانگانەی خوارەوە دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە (ATM) وەربگرن.

تیمی پرۆژەکە ئاماژەی بەوە کرد، مووچەخۆرانی سەر بەم وەزارەتانەی خوارەوە، سبەی لە ڕێگەی نامەی مۆبایل هەر کاتێک مووچەکانیان چووە سەر هەژمارەکانیان ئاگادار دەکرێنەوە.

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی حەفت (تەممووز)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاو کردەوە.

بە گوێرەی ئەو خشتەیەی کە بڵاوکرابووەوە، پێنجشەممە، 2ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەست بەدابەشکردنی مووچەی مانگی تەمووزی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کرا و ڕۆژی یەکشەممەش 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆتایی بە دابەشکردنی مووچە دێت.

سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، تیمی پرۆژەی هەژماری من تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: تا ئێستا زیاتر لە 900 هەزار مووچەخۆر لە هەرێمی کوردستان لە پرۆژەکەدا تۆمار کراون، بۆ ئەم مانگەش 501 هەزار و 500 کەسیان لە ڕێگەی هەژماری منەوە مووچەی مانگی حەوت وەردەگرن.

هەر بە پێی زانیارییەکانی تیمی پرۆژەی هەژماری من، تا ئێستا زیاتر لە 580 هەزار کارتی بانکی دابەش کراون، هەروەها زیاتر لە 580 ئامێری پارەڕاکێشان (ATM)، لە 200 شوێنی جیاواز لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان دانراون.

لە شوباتی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی (هەژماری من)ی ڕاگەیاند وەک بەشێک لە دیدگا و ستراتیژی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردنی گشتگیری دارایی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی نەختینە (کاش).

ئەم پڕۆژەیە هەوڵێکی گەورەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەدیجیتاڵیکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی کاش، بە ئاراستەی گەشەپێدانی خزمەتگوزاری گشتیی مۆدێرن.

هەروەها ئەم پرۆژەیە دڵنیایی دەدات لەوەی سەرجەم مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، دەستیان بە خزمەتگوزارییە سەردەمییەکانی بانک دەگات و دەبنە خاوەن ئازادی زیاتری تاکە کەسی.