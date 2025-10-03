پێش کاتژمێرێک

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئابووری هەرێمی کوردستان گوتی: لەکابینەی نۆیەمدا، هەشت بەنداو تەواو کراون کە توانای گلدانەوەی ئاو تیایاندا لە سەرووی 160 ملیۆن مەتر سێجایە.

هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بێگەرد تاڵەبانی، وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا، ئاماژەی بەوە کرد، لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا، ئێمە وەک وەزارتی کشتوکاڵ، پلانی سەرەکیمان گلدانەوەی ئاو بووە، بە خۆشحاڵییەوە 8 بەنداو تەواو کراون، توانای گلدانەوەی ئاو تیایاندا لە سەرووی 160 ملیۆن مەتر سێجایە.

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم، دەڵێت: ئێستا کارکردن لە 12 بەنداوی دیکە بەردەوامە، هەروەها لەگەڵ حکوومەتی عێراق لەسەر هێڵن بۆ دروستکردنی چوار بەنداوی ستراتیژی کە دەبنە گەنجینەی ئاوی عێراق ئەوانیش بەنداوەکانی باکرمان، مەنداوە، دەڵگە و تەقتەق.

لە کابینەی نۆیەمدا جگە لە دروستکردنی 8 بەنداو، 23 پۆندیش دروست کراون، 58 پۆندی دیکەش لە قۆناغی دروستکردندان.

ئەم پڕۆژانە ڕۆڵی سەرەکییان دەبێت لە بووژانەوەی کەرتەکانی کشتوکاڵ و گەشتیاری، ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان، پاراستنی سامانی ماسی، ئاوی ژێرزەوی و هۆکارێک دەبن بۆ بەهێزترکردنی ئاسایشی ئاو لە هەرێمی کوردستان.

هەروەها جگە لە دروستکردنی پۆند و بەنداوەکان چەندین پرۆژەی دیکەی ستراتیژی ئاو لە شار و شارۆچکەکان جێبەجێ کراون، کە دیارترینیان پڕۆژەی ئاوی فریاگوزاریی خێرای هەولێرە کە بۆ ماوەی 30 ساڵ کێشەی کەم ئاوی لە هەولێر بە تەواوەتی بنبڕ دەکات.

هەروەها کابینەی نۆیەم سەرقاڵی جێبەجێکردنی هێڵی سێیەمی پرۆژەی ئاوی دووکان – سلێمانییە و بە تەواوبوونی ئەم پڕۆژەیە بۆ ماوەی 25 ساڵ بە تەواوەتی کێشەی ئاو لە سلێمانی چارە دەبێت.