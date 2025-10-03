6 یاریزانی كورد بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراق كران

لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بۆ پاڵاوتنەكانی مۆندیال راگەیاندرا

پێش دوو کاتژمێر

لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراق بۆ پاڵاوتنەكانی مۆندیال راگەیاندرا و شەش یاریزانی كورد بانگهێشتكراون لە نێویاندا سەرلەنوێ بانگهێشتی شێركۆ كەریم و ئاكام هاشم كرانەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی، 3 ئۆكتۆبەری 2025، گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق، لیستێكی 28 یاریزانی بۆ دوو یاریی داهاتووی عێراق بەرامبەر ئیندۆنیسیا و سعوودیە بڵاو كردەوە.

لەنێو لیستەكەدا بانگهێشتی شەش یاریزانی كورد كراوە كە پێكهاتوون لە میرخاس دۆسكی، شێركۆ كەریم، ئاكام هاشم، یوسف ئەمین، ماركۆ فەرەج و ئوسامە رەشید.

هەڵبژاردەی عێراق لە دوایین قۆناغی پاڵاوتنەكانی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیال لە رۆژی 11ـی ئەم مانگە لەسەر خاكی سعوودیە رووبەڕووی ئیندۆنیسیا دەبێتەوە، دوای 3 رۆژ بەسەر ئەم یارییە بە دیاریكراوی لە 14ـی ئەم مانگە بەرامبەر سعوودیە یاریی دەكات.