ناوچە پیشەسازیەکان و گومرکی سەوزە و میوەی هەولێر پاککرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

شارەوانی هەولێر چەند هەڵمەتێکی پاککردنەوەی لە هەردوو ناوچەی پیشەسازیی باکوور و باشوور و گومرگی سەوزە و میوەی هەولێر ئەنجامدا و لە هەڵمەتەکان جگە لە هێزی مرۆیی ژینگەپارێزان، چەندین شۆفڵ و گەڵابەیان بەکارهێناوە.

سەرۆکایەتیی شارەوانی هەولێر بڵاوی کردووەتەوە، بە مەبەستی پاکڕاگرتنی ژینگەی گومرکی سەوزە و میوە، هەڵمەتێکی فراوانی شۆردن و پاککردنەوەیان لە کۆڵان و شەقامەکانی گومرگەکە ئەنجامداوە، ئاماژەی بەوەشداوە کە، جگە لە خاوێنکردنەوەی ڕۆژانە، هەموو شەوانی پێنجشەممەش بە سوودوەرگرتن لە چۆڵی شەقامەکان هەڵمەتی شۆردن و پاککردنەوە ئەنجام دەدرێت.

شارەوانی هەولێر راشیگەیاند، جیا لە پاککردنەوەی گومرگی سەوزە و میوە، لیژنەکانیان لە بەڕێوەبەرایەتیی خزمەتگوزاری و ژینگەپارێزی، بەشی زۆری شەقامەکانی هەردوو ناوچەی پیشەسازیی باکوور و باشووری هەولێریان لە هەڵمەتێکی ژینگەپارێزان و شۆفڵ و گەڵابە پاککردووەتەوە.

لەمبارەوە ژیار جەلال، بەڕێوەبەری ژینگەپارێزی و خزمەتگوزاری هەولێر بە کوردستان24ـی گوت، لە هەڵمەتەکەدا چوار شۆفڵ، 8 بارهەڵگر و 55 ژینگەپارێز بەشدارییان کرد و نزیکەی 15 تۆن خۆڵ و خاشاک کۆکراوەتەوە؛ گوتیشی، ئەو هەڵمەتانە هەفتەی جارێک ئەنجام دەدرێت و خۆڵ و خاشاکی کۆکراوەش لە زبڵخانەی کانی قرژاڵە ژێر خاک دەخرێت.