سوننەكان ناوی كاندیدەكان بۆ پۆستی سەرۆكی پەرلەمان پێشكەش دەكەن

پێش 37 خولەک

سوننەكان رەشنووسێك ئامادە دەكەن و ناوی كاندیدەكان بۆ پۆستی سەرۆكی پەرلەمان بەشێوەیەكی فەرمیی پێشكەش دەكەن.

عەزام حەمدانی سەركردە لە هاوپەیمانیی عەزم، بە كوردستان 24ـی راگەیاند: ناوەڕۆكی ئەو ڕەشنووسەی بریاری لەبارەوە دراوە، بۆ قۆناغی داهاتوو، پشتیوانیكردنە لە حكوومەتێكی خزمەتگوزار.

حەمدانی دەڵێت: بڕیارە ئەم هەفتەیە كۆبوونەوەی سێیەمی ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی، لە بارەگای موسەننا سامەرائی بكرێت، ناوی كاندیدەكان بەشێوەیەكی فەرمی پێشكەش دەكرێت.

دەشڵێت: بەگوێرەی رێككەوتنیش ئەوانەی كاندید دەكرێن، دەبێ كەسی یەكەمی حزب و هاوپەیمانییەكان بن، جگە لەوەی لەناو سوننە، كاندیدی پۆستی سەرۆكی پەرلەمان دەبێت رەزامەندی لەسەر بدرێت، پێویستە شیعە و كوردیش ڕەزامەندی لەسەر كاندیدەكە بدەن.

بەگوتەی سەكردەكەی هاوپەیمانیی عەزم، ئەو كاندیدە نابێت گوتارەكانی مەزهەبی بێت و دەستوەردان لە كاروباری كورد یان شیعە بكات، ئەم خاڵانەش رێككەوتنی لەسەر كراوە.

هاوکات بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان 24، هەریەك لە موسەننا سامەرائی، زیاد جەنابی، سالم عیساوی و محەمەد حەلبووسی خۆیان بۆ ئەو پۆستە كاندید دەكەن.