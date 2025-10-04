ڤیان یوسف: بیانووەکانی عێراق بۆ بێبەشکردنی ڕەوەندی عێراقی سیاسین

پێش دوو کاتژمێر

سەرپەرشتیاری ڕەوەندی کوردستانی لە ئەڵمانیا ڕایگەیاند، بیانووەکانی عێراق بۆ بێبەشکردنی ڕەوەندی عێراقی بێبنەمان، هاوکات لە چوارچێوەی پرۆسەی دیموکراسی مافی خۆمانە بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەین.

شەممە 4ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڤیان یوسف, سەرپەرشتیاری ڕەوەندی کوردستانی لە ئەڵمانیا بە کوردستان24ی گوت: بێبەشکردنی ڕەوەندی عێراق لە پرۆسەی دەنگدان، زوڵمێکە لە ئێمە کراوە، چونکە لە چوارچێوەی پرۆسەی دیموکراسی مافی خۆمانە دەنگ بەو حزبە بدەین کە پێمان باشە.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق دەڵێت ڕێژەی بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن لە دیاسپۆرا کەمە، سەرپەرشتیاری ڕەوەندی کوردستانی لە ئەڵمانیا لەو بارەوە ئاماژەی دا، ئەمە بیانوویەکی بێبنەماییە، لە ساڵی 2005 تاوەکوو 2010 نزیکەی پێنج ملیۆن عێراقی لە دیاسپۆرا دەنگییاندا، دەشڵێت، ئەو بیانوویانە سیاسین، بۆ بێبەشکردنی هاووڵاتییانی دەرەوەی وڵاتە لەو پرۆسەیە.

دەشڵێت: وەک ڕەوەندی کوردستانی کە لە چەند پێکهاتەی جیاواز پێکهاتووین، گومانمان لەو هەوڵەی عێراقە، ئەگەر پێشتر بەهۆی کۆرۆناوە لە پرۆسەی هەڵبژاردن بێبەش کرابین، بەڵام لەم ساڵ هیچ بیانوویەکییان نییە، بۆیە داوا دەکەین بە زووترین کات ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن.

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ جاری دووەم لەسەریەک ڕێگری لە ڕەوەندی عێراقی لەدەرەوە دەکات بەشداریی دەنگدانی پەرلەمان بکەن بە پاساوی کۆسپی هونەری و دارایی، لە کاتێکدا بەگوێرەی ئامارە نافەرمییەکان نزیکەی چوار ملیۆن عێراقی لەدەرەوە دەژین و یەک ملیۆن و 800 هەزاریان مافی دەنگدانیان هەیە.

ئەمە بۆ جاری دووەمە کۆمیسیۆن بڕیاری بێبەشکردنی دەنگدەرانی دەرەوەی وڵات دەدات، پێشتر بۆ هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2021 ئەم بڕیارەی دەرکرد، ئێستاش دووبارەی کردەوە.

ئەم بڕیارە پێچەوانەی بڕگەکانی دەستوورە بە تایبەتی (ماددەکانی 14 و 16 و 20) کە یەکسانی و دەرفەتی یەکسان لەنێوان عێراقییەکان و مافی بەشداریکردن لە کاروباری گشتی و دەستڕاگەیشتن بە مافە سیاسییەکان لە وانە مافی دەنگدان و خۆ کاندیدکردن و هەڵبژاردن گەرەنتی دەکات.

هەروەها پێشێلکردنی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ژمارە 9 ی ساڵی 2020ە کە لە ماددەی 2 دا سەبارەت بە ئامانجەکانی یاساکە هاتووە: بەشداری دەنگدەران لە هەڵبژاردنی نوێنەرەکانیان، یەکسانی بەشداریکردن و دەستەبەری مافی دەنگدەرانە لە هەڵبژاردنی کاندیدەکانیان. جگە لەوەش ماددەی 4 ی یاساکە دەڵێت هەڵبژاردن مافی هەموو عێراقییەکانە. لە بڕگەی 39 دا کە تایبەتە بە دەنگدانی غیابی بڕگەی چوارەم دەڵێت: (عێراقییەکانی دەرەوەی وڵات تەنیا بە بەکارهێنانی کارتی بایۆمەتری دەتوانن دەنگ بدەن).

کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد، لایەنە سیاسییەکان و کاندیدەکان دەتوانن بە ئاشکرا لە چوارچێوەی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە سەرجەم شار، شارۆچکە، ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، بانگەشە بۆ لیست و ژمارەکانیان بکەن، هەروەها بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.