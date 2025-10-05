مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەست دابەش دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

وەزارتی دارایی و ئابووریی وادەی دابەشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەستی ڕاگەیاند.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە "سبەی دووشەممە، 06ـی تشرینی یەکەمی 2025، مووچەی مانگی تەمووزی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتی پەروەردەو خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت."

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە "هاوکات مووچەی مانگی تەمووز و مووچەی مانگی کانونی دووەمی ساڵی (2025) ی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانە دابەش دەکرێت کە لەدوای (01-07-2024) بەشێوەی گرێبەست و هەمیشەیی لەسەر میلاکی دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێم دامەزراون کە شایستەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت."