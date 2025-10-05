پەرلەمانی ئێران چوار سفری دراوی نیشتمانی کەمکردەوە

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی ئێران بۆ ئاسانکردنی مامەڵە داراییەکان و کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی ئەو هەڵاوسانەی ساڵانێکە تووشی بووە، بڕیاری لابردنی چوار سفری دراوی نیشتمانی دا.

بەگوێرەی میدیا ناوخۆییەکانی ئێران، ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی ئۆکتۆبەری 2025، پەرلەمانی ئێران دەنگی لەسەر پرۆژە یاسایەک بۆ لابردنی چوار سفر لە دراو دا، ئەمەش دوای ئەوەی پەرلەمانتاران تاوتوێی تێبینییەکانی ئەنجوومەنی پارێزەرانی دەستووریان لەسەر پڕۆژە یاسای هەموارکردنی یاسای دراو و بانکی ناوەندیی کرد، دەنگیان بە پرۆژە یاساکە دا.

ئاماژەیان بەوەشکردووە، لە کۆی 262 پەرلەمانتاری ئامادەبوو، 144 ئەندام دەنگیان بە پڕۆژە یاساکە داوە، هەروەها 108 پەرلەمانتار دژی ئەو پرۆژە یاسایە بوون، سێ ئەندامیش دەنگیان نەداوە.

جگە لەوەش بەپێی هەموارکردنی نوێ دراوی فەرمی وڵات لە بری ڕیال دەبێتە تومەن، کە هەر تومەنێک یەکسان دەبێت بە 10 هەزار ڕیاڵی ئێستا.

حکوومەتی ئێران پێی وایە ئەم هەنگاوە هاوسەنگی ڕێژەیی بۆ مامەڵە بازرگانییەکان دەگەڕێنێتەوە و متمانە بە دراوی ناوخۆیی زیاتر دەکات.

ئەمە لەکاتێکدایە هەندێک لە شارەزایانی ئابووری ئەم هەنگاوە بە ڕێکارێکی جوانکاریی دەزانن و دەڵێن: ئەنجامی چاوەڕوانکراو بەدەستناهێنێت، مەگەر چاکسازی تەواو لە ئابووری و سیاسەتی دراو بۆ سنووردارکردنی هەڵاوسان و سەقامگیرکردنی نرخی ئاڵوگۆڕ بکرێت.

ئەم هەنگاوەش لە کاتێکدایە، ئێستا لە بازاڕەکانی ئێران، نرخی یەک دۆلاری ئەمەریکی گەیشتووەتە 114 هەزار و 500 تۆمەن.