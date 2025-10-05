هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 9 دابەش دەکرێت

پێش 53 خولەک

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سبەی دووشەممە، 06ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەست بە دابەشکردنی هاوکاریی دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ مانگی ئەیلوول (9) دەکرێت.

بەپێی ڕاگەیەنراوێکی وەزارەتەکە کە ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی تشرینی یەکەمی 2025، بڵاوکراوەتەوە، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 9 تەمویلی وەزارەتی پێشمەرگە کراوە.

هەر لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بودجە و بەرنامەکان (ژمێریاری سەربازی) دەستبەجێ دەستی کردووە بە ئەنجامدانی ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکان بۆ تەواوکردنی ئامادەکارییەکان بۆ ئەوەی سبەی دووشەممە، هاوکارییەکە دابەش بکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم مانگە نزیکەی 97%ـی ئەفسەران، پلەداران و پێشمەرگەکان هاوکارییەکە لە ڕێگەی سیستەمی پڕۆژەی "هەژماری من"ـەوە وەردەگرن. ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە بەرەو بەدیجیتاڵکردن و شەفافیەتی زیاتر لە پرۆسەی دابەشکردنی مووچە و هاوکارییە داراییەکاندا. ئەو ڕێژەیەی کە ماوەتەوە، لە ڕێگەی سیستەمی بانکییەوە هاوکارییەکانیان پێدەگات.