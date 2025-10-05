مەسرور بارزانی داوا لە گەنجانی کورد دەکات پارێزگاری لە کولتوور و زمان و ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا لە گەنجانی ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەوروپا کرد، پارێزگاری لە کولتوور و زمان و ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن.
ئەمڕۆ یەکشەممە 5ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان, پێشوازی لە شاندێکی ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەوروپا کرد کە لە سەد گەنجی کورد و ژمارەیەک گەنجی بیانی پيکهاتبوو.
سەرۆکی حکوومەت لە وتەیەکدا وێڕای بەخێرهێنانیان، ئاماژەی بە گرنگیی ڕۆڵی ڕەوەندی کوردستانی لە دەرەوەی وڵات کرد لە ناساندنی زیاتری پرسی کورد و پشتیوانیکردنی مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان.
بەپێی ڕاگەیەندراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای لە گەنجانی کورد کرد کە پارێزگاری لە کولتوور و زمان و ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن و ببنە پردی پەیوەندیی لەگەڵ کوردستان.
هەروەها داواشی لێکردن کە نموونەیەکی باش و جوان و سەرکەتوو بن لە نێو ئەو کۆمەڵگانەی تێیدا دەژین و سوود لەو دەرفەتانە وەربگرن کە لە دەرەوە هەن بۆ خۆپێگەیاندن و پێشخستنی تواناکانیان.
سەرۆکی حکوومەت تیشکی خستە سەر چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو کەرتەکاندا لەپێناو بنیاتنانی ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری لە هەرێمی کوردستان .