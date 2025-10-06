پارێزگاری هەڵەبجە: هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێم ڕێڕەوی ڕاستی ئاوەدانکردنەوەی هەڵەبجەن
ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، نوخشە ناسیح، پارێزگاری هەڵەبجە، سوپاسی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی کرد و ڕایگەیاند، "ئەوەی لە ئەمڕۆ و ئایندەدا ڕوو دەدات، هەنگاوی ڕاستەقینەیە بۆ پارێزگای هەڵەبجە."
سەبارەت بەو ڕەخنانەی باس لەوە دەکەن کاری پێویست بۆ هەڵەبجە نەکراوە، نوخشە ناسیح گوتی: "هەمیشە باس لەوە دەکرێت کە کاری بۆ نەکراوە، بەڵام من لێرەوە دەڵێم کە کاری زۆر باش و ناوازە بۆ هەڵەبجە کراوە، هەرچەندە لە ئاستی گەورەیی ئەو کارەساتەدا نییە کە بەسەر شارەکەدا هاتووە."
گوتیشی: "زۆر کەس لە دەرەوە سەردانی پارێزگای هەڵەبجە دەکەن، ڕەنگە وێنەکە بەشێوەیەکی دروست نەبینن، بەڵام پێموایە ئەو کارانەی حکوومەتی هەرێم لە ڕابردوودا بۆ هەڵەبجەی کردووە و ئێستاش دەیکات، هەنگاوی دروستن بۆ ئاوەدانکردنەوەی ئەم پارێزگایە."
پارێزگاری هەڵەبجە ئاماژەی بەوەشکرد، بەهۆی ئەوەی هەڵەبجە وەک 19مین پارێزگای عێراق ناسێنراوە، بۆ هەندێک داواکاری ڕوو لە حکوومەتی فیدراڵی دەکەن و داوایان لێدەکەن شانبەشانی هەرێمی کوردستان، کار و پڕۆژە و خزمەتگوزاری پێشکەش بە هەڵەبجە بکەن.
لە کۆتاییدا، نوخشە ناسیح سوپاسی ئەنجوومەنی وەزیران و سەرجەم ستافەکەیانی کرد و گوتی: "ئێمە هەمیشە وتوومانە هەڵەبجە هی هەمووتانە و هەمووشتان هی هەڵەبجەن، ئەنجوومەنی وەزیران و حکوومەتی هەرێمیش ئەمەیان بە کردار سەلماندووە."
نوخشە ناسیح ڕآشیگەیاند، بە تایبەت سوپاسی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دەکەم بۆ هاوکارییە بەردەوامەکانی.