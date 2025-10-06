ئومێد سەباح: ئامادەین داهاتی ناوخۆ بۆ مانگەکانی 8 و 9 ڕەوانەی بەغدا بکەین

پێش 46 خولەک

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران دەربارەی مووچەکانی مانگی 8 و 9ـی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، حکوومەتی عێراق بڕیاری پێدانی مووچەکانی ئەو دوو مانگەی نەداوە ئەگەرنا ئێمە ئامادەین داهاتی ناوخۆ بۆ ئەو دوو مانگە ڕەوانەی بەغدا بکەین.

ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران لەکۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئێمە وەکوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ مسۆگەرکردنی مووچەکانی فەرمانبەران و مووچەخۆران ئامادەین پشکی گەنجینەی حکوومەتی فیدراڵ بۆ مانگەکانی 8 و 9 بدەین.

ئاماژەی بەوەشکرد، تاوەکوو ئێستا حکوومەتی عێراق بڕیاری پێدانی مووچەکانی ئەو دوو مانگەی نەداوە، گوتیشی: دەنگۆی ئەوە هەبوو کە بۆیە مووچەکان ڕەوانە ناکرێت لەبەر ئەوەیە حکوومەتی هەرێم داهاتی نانەوتی نانێرێت، بۆیە لێرەوە ڕایدەگەیەنین، هەرکات ڕێکارەکانی مووچەی مانگەکانی 8 و 9 گیرایەبەر، ئێمە ئامادەین داهاتی نانەوتی ڕادەست بکەین.

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران ڕاشیگەیاند، لە دوایین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران بڕیار درا ئێمە نامەیەک بۆ سەرۆک وەزیرانی عێراق بنێرین، کە نامەکە بە واژۆی سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی لەسەرە، کە تێیدا داوامان کردووە پشت بە بۆچوونی ئەنجوومەنی دەوڵەتی نەبەسترێت، چونکە بنەمای پابەندی بۆ هەردوولامان تێدا نییە.

ئومێد سەباح دەشڵێت، بژاردەی ئێمە ئەوەی لە رێگەی ڕێککەوتنێکی حکوومی کە چۆن لەسەر نەوت ڕیککەوتین، بەهەمان شێوە لەسەر داهاتە ناوخۆییەکانیش ڕێککەوین. بۆیە هیوادارین حکوومەتی فیدرال بەدەم داواکارییەکەوە بێت.