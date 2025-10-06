وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەدان ملیار دۆلاریان لە بواری سەربازیدا خەرجکردووە؛ عێراق لە پلەی حەفتەمدایە

پێش کاتژمێرێک

بەپێی ڕاپۆرتی ساڵانەی دامەزراوەی نێودەوڵەتی ستۆکهۆڵم بۆ توێژینەوەی ئاشتی (SIPRI)، وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بڕێکی زۆر پارەیان لە بواری سەربازیدا خەرجکردووە.

ئەم ناوچەیە، کە بە چەمکێکی جیۆسیاسی مێژوویەکی پڕ لە شەڕ و ململانێی هەیە، بەهۆی فرەپێکهاتەیی و فرەنەتەوەییەوە سنوورە سیاسی و جوگرافییەکانی ئاڵۆز بوون، ئەمەش وایکردووە کە وڵاتانی ناوچەکە و دەوڵەتانی ڕۆژئاوا هەوڵی بەدەستهێنانی بەرژەوەندییەکانی خۆیان بدەن.

لەگەڵ بەردەوامی دۆخی ئاڵۆزی ئەمنی، وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێزکردنی توانا سەربازییەکانیان بە پێویستییەکی گرنگ دەزانن، بۆیە لە ساڵانی ڕابردوودا ئەم ناوچەیە بووەتە گەورەترین بازاڕی فرۆشتنی چەک.

خەرجییە سەربازییەکان لە نێوان ساڵانی 2015-2024:

دامەزراوەی نێودەوڵەتی ستۆکهۆڵم لە ڕاپۆرتەکەیدا ئاشکرای کردووە، وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا لە نێوان ساڵانی 2015 تا 2024 سەدان ملیار دۆلاریان لە بواری سەربازیدا خەرجکردووە، ئەمەش لە کاتێکدایە ململانێکان و ئاڵنگارییە ئەمنییەکان بەردەوام لە زیادبووندان.

بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە، ڕیزبەندی وڵاتان بەپێی زۆریی خەرجی سەربازییان لەو ماوەیەدا بەم شێوەیەیە:

سعوودییە: 710 ملیار دۆلار (پلەی یەکەم)

تورکیا: 182 ملیار دۆلار

جەزائیر: 118 ملیار و 600 ملیۆن دۆلار

ئێران: 85 ملیار و 300 ملیۆن دۆلار

کوێت: 73 ملیار و 200 ملیۆن دۆلار

عوممان: 65 ملیار و 900 ملیۆن دۆلار

عێراق: 63 ملیار و 700 ملیۆن دۆلار (پلەی حەوتەم)

ئەم ژمارانە ئاماژەن بۆ ویستی ئەم وڵاتانە بۆ بەهێزکردنی توانا سەربازییەکانیان؛ بەڵام سەرەڕای ئەم خەرجییە زۆرەش، وڵاتێک وەک عێراق، کە ساڵانە بەشێکی گەورەی بودجەکەی بۆ کەرتی سەربازی و مووچەی چەکدارەکان تەرخان دەکات، هێشتا لە ڕووی بەرگری و توانای سەربازییەوە لاوازە و ناتوانێت سەروەریی خاکەکەی بپارێزێت.