عەلی حوسێن: پارتی هەمیشە لە بەغدا داکۆکی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان کردووە

سەرۆکی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی ڕایگەیاند، سەرکردەکانی پارتی هەمیشە لە سەنگەری پێشەوەی داکۆکیکردن لە مافەکانی خەڵکی کوردستان لە بەغدا بووە و ڕۆڵەکەیان کاریگەر بووە، هاوکات دەشڵێت، پێشبینی دەکەن بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو، دەنگەکانیان لە سلێمانی زیاد بکەن.

عەلی حوسێن سورچی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە، سەرۆکی لیستی ئەو حزبە لە سلێمانی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کوردستان24 ڕایگەیاند، "دەستمان بە بانگەشەی هەڵبژاردن کردووە و پەیامی ئێمە ئەوەیە، هەڵبژاردنێکی شارستانییانە بەڕێوەببەن کە گوزارشت لە پەیامی پارتی و سەرۆک بارزانی بکات و ڕیز لە لایەنەکانی دیکە بگرن و هەوڵبدەن ژینگەی دێهات و شار و شارۆچکەکان بپارێزین و ڕیز لە پۆستەر و بەرنامەی لایەنە سیاسییەکانیش بگرین بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی شارستانی و دیموکراسی پرۆسەکە بەڕێوەبچێت."

عەلی حوسێن لە درێژەی قسەکانیدا گوتیشی: ئێمە پشت ئەستوورین بەو خەباتە و هەڵوێستی نەتەوەیی، نیشتمانی، خەڵکی دڵسۆزمان، خانەوادەی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکانمان، بە هەموو ئەوانەی نیشتمان پەروەرن، ئاماژەشی دا، پارتی لە حکوومڕانی و خزمەتکردنی کوردستان لە ڕووی دیپلۆماسی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی ڕۆڵێکی سەرکەوتووی هەبووە .

سەرۆکی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی باسی لەوەش کرد، ڕۆڵی سەرکردەکانی پارتی لە پێداگیری لە مافی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا کاریگەر بووە، هاوکات پارتی و سەرۆک بارزانی لە سەنگەری پێشەوەی داکۆکیکردن بوونە لە مافەکانی خەڵکی کوردستان.

ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی ڕێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە، ئەوەشی خستەڕوو، سەرۆک بارزانی زۆر گرنگی بە سنووری هەڵەبجە و گەرمیان و سلێمانی دەدات و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش چەندین جار سەردانی ئەم ناوچەی کردووە و بەدواداچوونی بۆ کارەکانی هەڵەبجە کردووە و بەرنامەی تایبەتییان بۆ ئەم ناوچەیە هەیە، بە شێوەیەک بە نیازن خزمەتگوزارییەکان لە ئاستی قوربانییەکانی خەڵکی ئەم ناوچەیە بێت.

عەلی حوسێن گوتیشی: "لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان ژمارەی دەنگی پارتی بە ڕێژەیەکی بەرچاو لەم سنوورەدا زیادی کردبوو و بۆ ئەم هەڵبژاردنەش چاوەڕوان دەکەین زیاتریش بێت، چونکە تەنیا لایەنگرانی پارتی دەنگ بەو حزبە نادەن، بەڵکوو کەسانێکی زۆر هەن متمانەی زۆریان بە حکوومڕانی پارتی هەیە.

لەبارەی کۆبوونەوکانی پارتی و یەکێتی عەلی حوسێن دەشڵێت، "کۆبوونەوەکان بەردەوامن و هەنگاوی باشیان بڕیوە، هەموومان هەوڵی ئەوە دەدەین کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات بکەوێتە کار و پێگەیەکی بەهێز بۆ خۆمان دروست بکەین هەم لەنێو کوردستان و هەم بەرانبەر بەغدا".