کۆمیسیۆن داوا لە دەنگدەرانی تایبەت دەکات کارتی بایۆمەترییان وەربگرنەوە

پێش کاتژمێرێک

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە یەک ملیۆن و 300 هەزار دەنگدەری تایبەت لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق مافی بەشداربوون و دەنگدانیان هەیە، بەڵام %16 تاوەکوو ئێستا کارتی دەنگدانیان وەرنەگرتووەتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی ئۆکتۆبەری 205، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە ڕایگەیاندراوێکی ڕۆژنامەوانیدا داوا لە سەرجەم ئەندامانی هێزە ئەمنییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات، کە سەردانی نزیکترین بنکەی تۆمارەکانی کۆمیسیۆن بکەن، بۆ وەرگرتنەوەی کارتی بایۆمەتریی دەنگدان تاوەکوو لە ڕۆژی دەنگدانی تایبەت بتوانن بەشداری هەڵبژاردن بکەن.

ڕاشیگەیاندووە، ئەم هەنگاوە بۆ مسۆگەرکردنی مافی بەشداری کردنیانە لە هەڵبژاردنی شەشەمین خولی پەرلەمان (ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق)، کە بڕیارە دەنگدانی تایبەتی لە ڕێککەوتی 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دوو ڕۆژ دواتریش لە 11ی هەمان مانگ دەنگدانی گشتیی بەڕێوەبچێت.

هەروەها کۆتا ئاماری ژمارەی دەنگدەرانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی ئەمساڵ لە عێراق و هەرێمی کوردستان بڵاوکردووتەوە کە ژمارەیان یەک ملیۆن و 313 هەزار و 859 دەنگدەرە، بەڵام تاوەکوو ئێستا 211 هەزار و 267 دەنگدەری تایبەت ماون کارتی دەنگدان وەربگرنەوە.

بڕیاریشە سبەی چوارشەممە، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، تاقیکردنەوەی ئەزموونی بۆ ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی دەنگدان بکات.

تاقیکردنەوەکە ئەم ئامێرانە دەگرێتەوە: ئامێری خێراکردنی ئەنجامەکان، ئامێری پشتڕاستکردنەوە، ئامێری ناردن، هەروەها تاقیکردنەوەی ئەو کامێرایانەی کە بۆ چاودێری لە وێستگەکاندا دادەنرێن.

پرۆسەکە لە 21 وێستگەی دەنگدان لە نووسینگەکانی هەڵبژاردن لە سەرانسەری عێراق بەڕێوەدەچێت، کە بەم شێوەیە دابەشکراون:

یەک وێستگەی VIP لە نووسینگەی نیشتمانی.

یەک وێستگە بۆ دەنگدەرە ئاوارەکان لە نووسینگەی نیشتمانی.

سێ وێستگە بۆ دەنگدەرانی تایبەت لە نووسینگەکانی (کەرخ، هەولێر، بەسرە).

16 وێستگە بۆ دەنگدانی گشتیی لە نووسینگەکانی دیکەی پارێزگاکان.



