سیاسی

کەشتیوانێکی کۆمپانیایەکی هۆڵەندی لەلایەن حووسییەکان کوژرا

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست شەڕی غەززە چەکدارانی حووسی

کۆمپانیای سپلیتهۆڤی هۆڵەندی ڕایگەیاند، کەشتی بارهەڵگری کۆمپانیاکەیان کە هەفتەی ڕابردوو لە کەنداوی عەدەن لە لایەن حووسییەکانەوە هێرشی کرایە سەر و چەند ئەندامێکی کەشتیەکە بریندار بوون، یەکێک لە بریندارەکان گیانی لە دەستداوە.

کۆمپانیاکە وردەکاریی زیاتری لە بارەی کەشتیوانەکەی بڵاونەکردووەتەوە، تەنیا ئاماژەیداوە کە بە ڕەچەڵەک فلیپینیە و دوێنێ دووشەممە 6ی تشرینی دووەمی 2025، بەهۆی سەختی برینەکەیەوە گیانی لەدەستداوە.

کەشتی مینیرفاگراخت، لە کەنداوی عەدەن بە هۆی مینێکی دەریایی چەکدارە حووسییەکانی یەمەن پێکرا و زیانی زۆری بەرکەوت، هەروەها بەشێک لە کەشتیەکە گڕی گرت، بە بەکارهێنانی هێلیکۆپتەر توانرا 19 ئەندامی کەشتیەکە ڕزگار بکرێن، کە هاووڵاتی ڕووسیا، ئۆکرانیا، فلیپین و سریلانکا بوون. 

هەروەها کۆمپانیاکە باسی لەوەش کردوە، یەکێکی دیکە لە ئەندامانی کەشتیەکەیان لە نەخۆشخانەیەکی وڵاتی جیبۆتی لە ژێر چاودێری پزیشکیدایە، ئێستا بارودۆخی جێگیرە و لە ڕۆژانی داهاتوودا دەگەڕێندرێتەوە وڵاتەکەی.  

حووسییەکان لە یەمەن بەرپرسارێتی هێرشکەیان لە ئەستۆگرت و لە دوای هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر کەرتی غەززە، وەک بەشێک لە بەرەی مقاوەمە، چەکدارە حووسییەکان لە ساڵی 2023ـەوە لە دەریای سوور و کەنداوی عەدەن هێرشیان بۆ سەر کەشتییە بیانییەکان چڕکردووەتەوە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment