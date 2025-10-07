سوودانی بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی دا

پێش کاتژمێرێک

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: کۆبوونەوەی فوئاد حوسێن و بەنگین ڕێکانی و خالید شوانی لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆتایی هات و سوودانی بڕیاریدا مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی دا تا ئەوکاتەی ڕێککەوتن لەسەر داهاتی نانەوتی دەکرێت.

بەپێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ئاشکرای کرد، لە کۆبوونەوەکەی فوئاد حوسێن، خالید شوانی، بەنگین ڕێکانی، لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاماژە بە هەناردەکردنی نەوتی کوردستان کراوە لەگەڵ ئەوەی هەرێمی کوردستان نەوتی ڕادەست کردووە، لەسەر پرسی داهاتی نانەوتیش تا ڕاددەیەک لێکتێگەیشتن لەنێوان هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەیە، بۆیە سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیاریداوە مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات تا ئەو کاتەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق لەسەر پرسی داهاتی نانەوتی دەگەنە ڕێککەوتن.

بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، محەممەد شیاع سوودانی ڕایگەیاندووە، تا کۆتایی ئەم هەفتەیە هەوڵدەدەن مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێرین، بەڵام لەوە دەچێت میکانیزمەکانی ناردنی مووچە بکەوێتە سبەی چوارشەممە و وەزارەتی دارایی ڕابسپێرن بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تا ئەو کاتەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر پرسی داهاتی نانەوتی دەگەنە ڕێککەوتن.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی حکوومەتی فیدراڵی ئاگادار کردووەتەوە، ئەو ڕاوێژکارییەی لە ئەنجوومەنی دەوڵەتەوە چووە بۆ ئەنجوومەنی وەزیران، پشتی پێ نەبەسترێت تا ئەوکاتەی ڕێککەوتن لەسەر داهاتی نانەوتی دەکرێت.

بڕیاربوو ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا بڕیار لەسەر مووچەی مانگی ئاب و ئەیلوول و مانگەکانی دیکەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدرێت، بەڵام ئەو پرسە لە کۆبوونەوەکە باس نەکرا، دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکە، ئەو سێ وەزیرە کوردە بۆ ماوەی کاتژمێرێک لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبوونەتەوە و لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاندووە، مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆران خەرج دەکەن تا ئەوکاتەی ڕێککەوتن لەسەر داهاتی نانەوتی دەکرێت و مووچەکانی مانگەکانی دیکەش خەرج دەکرێن.