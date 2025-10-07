بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ڕێگای گەلی عەلی بەگ دادەخرێت

پێش کاتژمێرێک

ئیدارەی سەربەخۆی سۆران هاووڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە کە، لە سبەی چوارشەممەوە 8ـی تشرینی یەکەمی 2025، بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ڕێگای ناوچەی گەشتیاریی گەلی عەلی بەگ دادەخرێت، هۆکارەکەشی کارکردنە لە پڕۆژەی ماستەر پلانی گەشتیاریی.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تشرینی یەکەمی 2025 ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕایگەیاند، بەمەبەستی جێبەجێکردنی بەشێک لە پڕۆژەی ماستەرپلانی گەشتیاری و پاراستنی هاووڵاتیان و شۆفێران، لە ڕێککەوتی 8 تا 10ـی تشرینی یەکەمی 2025 ڕێگای گەلی عەلی بەگ لە هاوینەهەواری کانی مارانەوە تاوەکوو بازگەی گەلی بۆ ماوەی 12 کاتژمێر، لە شەشی بەیانییەوە تا شەشی ئێوارە دادەخرێت.

ئیدارەی سەربەخۆی سۆران ڕاشیگەیاند، بۆ گەیشتنیان بە شوێنی مەبەست، هاوڵاتییان دەتوانن ڕێگای بێخاڵ وەک ڕێگای جێگرەوە بەکاربهێنن و ئاماژەی بەوەشدا کە، ڕێگای گەلی عەلی بەگ لە شەشی ئێوارە تاوەکوو شەشی بەیانی هەر سێ ڕۆژەکە بەڕووی هاووڵاتیان و شۆفێران دەکرێتەوە.