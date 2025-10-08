تاهیر شێخ عیزەدین: مەرزی سازان دەبێتە سەرچاوەیەکی گرنگی داهات بۆ هەڵەبجە

پێش 14 خولەک

دەروازەی سازان بۆ هەڵەبجە دەکرێتەوە و دەبێتە مایەی دابینکردنی هەلی کار و بووژانەوە بۆ پارێزگای هەڵەبجە و لەڕووی ئابووری و بازرگانییەوە ھەنگاوێكی گرنگ دەچێتە پێشەوە.

ئەنجوومەنی پشتیوانی داواکارییەکانی هەڵەبجە سەردانی ئەنجوومەنی وەزیرانیان کرد و دوای کۆبوونەوەیان بە فەرمانی سەرۆکی حکوومەت بریاردرا کە دەروازەی سازان بۆ هەڵەبجە بکرێتەوە و بە فەرمی بناسێنرێت، کاریش لەسەر ئەوە بکرێت کە بکرێتە دەروازەیەکی نێودەوڵەتی لە لایەن ئێران و عێراقیشەوە.

تاهیر شێخ عیزەدین سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەڵەبجە، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، " ئەم مەرزە دوای کردنەوەی دەبێتە سەرچاوەیەکی گەورەی داهات و دارایی بۆ هەڵەبجە، تا ئێستا سێ جار پارێزگاری کرماشان و سەردانی هەڵەبجەی کردووە و سەرەکیترین تەوەری سەردانەکان کردنەوەی دەروازەی سازان بووە، چاوەڕێی حکوومەتی هەرێم بوون و ئێستا هەرێم دانی پێدانا و کردنەوەکەشی دەچێتە قۆناغی دیکەوە و لەمەوبەدوا کارەکانی خێراتر دەبێت".

عومەر عەلی هاووڵاتییەکی ناوچەکەیە وگوتی: "ئەم بڕیارە سوودی زۆری دەبێت لە لایەنی ماددی و دەبێتە هۆی جووڵەی بازار، هەروەها نزیکترین شوێنە بۆ کرماشان بۆ ئاڵوگۆکردنی کەلوپەل."

ئەحمەد گوڵ محەمەد، هاووڵاتییەکی دیکەی ناوچەکەیە و دەڵێت: "دەستخۆشی لە سەرۆک بارزانی دەکەین کە بەردەوام خزمەتی هەڵەبجەی کردووە و گرنگی تایبەتی پێداوە و ئەم دەروازەیەش زۆر گرنگە بۆ هەڵەبجە".

سازان گوندێکی سەر سنووری نێوان ئێران و کوردستانە و نزیکەی 20 کیلۆمەتر لەسەنتەری پارێزگای هەڵەبجەوە دوورە، بەتەواوبوونی دەروازەکە دووری نێوان هەڵەبجە و کرماشان دەبێتە 170 کیلۆمەتر و پێشبینی دەکرێت ڕێگای نێوان هەڵەبجە و کرماشان بە دوو کاتژمێر ببڕدرێت.