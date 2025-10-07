گەشتوگوزاری هەڵەبجە: سێ ڕۆژ مۆڵەت بەو کەسانە دەدرێت دەیانەوێت بەشداری فێستیڤاڵی هەنار بکەن

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە ئاشکرای دەکات، هەموو ئامادەکارییەک بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی هەنار لەو پارێزگایە کراوە و پێش هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەدەچێت.

هەورامان جەلال، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ی تشرینی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ی ڕاگەیاند: ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی هەنار لەو پارێزگایە بەردەوامە، دەیانەوێت بە جوانترین و باشترین شێوە فێستیڤاڵەکە بکرێت.

گوتەبێژی گەشتوگوزاری هەڵەبجە گوتی: ئەمڕۆ دەستکرا بە وەرگرتنی ناوی بەشداربووان، سێ ڕۆژ مۆڵەت بە هەموو ئەو کەسانە دەدرێت دەیانەوێت بەشدار بن، بۆ ئەمساڵ 500 کەپر ئامادە کراوە، واتە 500 بەشداربوو بە بەرهەمی جۆراو و جۆر بەشداری دەکەن.

هەورامان جەلال، ئاماژەی بەوە کرد، دوا وەرگرتنی ناوی بەشداربووان تیروپشکیان بۆ دەکرێت، هەروەها ئەو کەسانەی بەکاری دەستی بەشدار دەبن بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزار سەرپەرشتیان دەکات، بەڵام بەرهەمە کشتوکاڵییەکان لەلایەن کشتوکاڵی هەڵەبجەوە سەرپەرشتی دەکرێن.

باسی لەوە کرد، هەموو هەوڵێک دەدەن پێش هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەڕێوەبچێت، بەڵام ڕۆژەکە دیاری نەکراوە، ئەمەش بەهۆی کەشوهەوا، چونکە ساڵی ڕابردوو ڕۆژانی فێستیڤاڵ کەشوهەوا باراناوی بوو، هەروەها لە هەمان شوێنی ساڵی ڕابردوو لە پارکی شاری هەڵەبجە بەڕێوەدەچێت.

فێستیڤاڵی هەنار لە پارێزگای هەڵەبجە بووەتە مۆرکی ئەو پارێزگایە ئەمساڵ دەبێتە 11مین ساڵ، بە هۆیەوە ساڵانە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار و سەردانکار سەردانی دەکەن و لەگەڵ ئەوەی بووەتە بازاڕی ساغکردنەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان و کارە دەستییەکانی ئەو پارێزگایە، چونکە خانمانی هەڵەبجە بە دەستڕەنگینی ناسراون و خاوەنی چەندین بەرهەمی دەستی تایبەت بە خۆیان و ناوچەکەن.

هەڵەبجە

هەڵەبجە یەکێکە لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، 83 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانی دوورە، لە 13ـی ئاداری 2014، بە بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک یەکێک لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنرا، لە 14ـی نیسانی 2025، بە فەرمی پرۆژەی یاسای بە پارێزگابوونی هەڵەبجە پەسندکرا و بووە نۆزدەیەمین پارێزگای عێراق.