سبەی پێنجەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانی بەڕێوە دەچێت

پێش 20 خولەک

پێنجەمین خولی فێستیڤاڵی فیلم بە دروشمی (کولتووری کوردی و زمانی دایک) لە سلێمانی دەست بە چالاکییە هونەرییەکانی دەکات و هەفتەیەک بەردەوام دەبێت.

بریارە سبەی پێنجشەممە 9 – 16ـی تشرینی یەکەمی 2025، چالاکییەکانی فێستیڤاڵە فیلم بەردەوام بێت، لەمبارەوە ئاشنا ڕەووف گوتەبێژ فێستیڤاڵەکە بۆ کوردستان24 گوتی: سبەی پێنجشەمە کاتژمێر پێنجی ئێوارە، لە ژێر دروشمی کولتووری کوردی و زمانی دایک خولی پێنجەمی فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانی دەست بە چالاکیەکانی دەکات.

گوتیشی: بڕیارە سبەی لە (هۆڵی کۆنگرێسی زانکۆی سلێمانی) بە بەژداری گرووپی میوزیکی پایز فێستیڤاڵەکە بکرێتەوە و دواتریش خەڵاتی ڕێزلێنان لە ژێر ناوەکانی، شکۆمەندی دەبەخشرێتە بێژەنی کامگار، پەرچەم دەبەخشرێتە ژیان ئیبراهیم خەیات، خەڵاتی ئەحمەد کایا دەبەخشرێتە ئیسماعیل بێشکچی و خەڵاتی تەهای کەریمی دەبەخشرێتە مام پۆڵا.

ئاشنا ڕەووف باسی لەوەشکرد، دوای دابەشکردنی خەڵاتەکان، فیلمی سینەمایی کوردی (زەردبوونی گەڵای دار گوێزەکان) کە دەرهێنەرەکەیی و بەرهەم و سیناریۆی محەممەد عەلی کۆنارە، وەک فیلمی دەستپێکی پێنجەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی سلێمانی هەڵبژێردراوە و بە ئامادەبوونی ستافەکەی پێشان دەدرێت.

هەروەها ڕاشیگەیاند، لە کۆی 150 فیلم 95 یان لە بەشەکانی (کورتە فیلم، بەڵگە فیلم، فیلمی درێژ و فیلمی لاوان) کێبرکی دەکەن، هاوکات 55 فیلمی دیکەش لە دەرەوەی کێبڕکێ نمایش دەکەن. کە بریارە لە سیتی سینەما پەخش بکرێن .

هەروا لە دووەمین ڕۆژی فێستیڤاڵەکەشەوە پانێڵەکان دەستپێدەکەن، کە پێکهاتووە لە پێنچ پانێڵ و لە هۆڵی سەرۆکایەتیی زانکۆ سلێمانی بەڕێوە دەچن.