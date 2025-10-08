پوتن: ڕووسیا خێرایە لە پەرەدان بە چەکی پێشکەوتوو
ڤلادیمێر پوتن پلانی پیشەسازی سەربازیی وڵاتەکەی ئاشکرا کرد و دەڵێت: دامەزراوە پیشەسازییە سەربازییەکانی ڕووسیا، پەرە بە چەکی پێشکەوتوو دەدەن، چەکی تازە و کاریگەر دروست دەکەین و بە خێرایی دەیخەینە خزمەتی سوپا.
لە میانەی سەردانێکیدا بۆ هەرێمی فیدراڵی باکووری ڕووسیا، پوتن ئاشکرای کرد، دامەزراوە پیشەسازییە سەربازیەکانی وڵاتەکەی سەرقاڵن پەرە بە چەکی پێشکەتوو بدەن، هەروەها مووشەک و چەکی تازە دروست دەکەن، هەوڵەکانیشیان بۆ زیادکردنی یەدەگی سەربازییە لە چەک و جبەخانە.
باسی لەوەشکرد، پلانییان هەیە کە بە زووترین کات، چەکی تازە و پێشکەوتوو بخەنە خزمەتی سوپای ڕووسیای فیدراڵ.
هەر لەمبارەوە، دیمیتری پیسکۆڤ گوتەبێژی کۆشکی سەرۆکایەتیی ڕووسیا (کریملن) جەختی لەوە کردەوە، پوتن لە ساڵڕۆژی لە دایکبوونیدا لە شاری پێترسبۆرگ، کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ سەرکردە سەربازییەکانی وڵاتەکەی کردووە و نوێترین ڕاپۆرتی لە بارەی بارودۆخی سەنگەرەکانی جەنگی وڵاتەکەی لێوەرگرتوون.
هەر لە هەمان ڕۆژدا، لە گەڵ بەرپرسانی وەزارەتی بەرگری و دەستەی ئەرکانی گشتیی سوپای ڕووسیا کۆبووەتەوە، بە ووردی گوێی لە ڕپۆرتی ڤالێری گیراسیمۆڤ، سەرۆک ئەرکانی سوپای وڵاتەکەی گرتووە، کە لە بارەی دوایین چالاکییە سەربازییەکانی ڕووسیا لە بەرەکانی جەنگ ئامادە کراوە.
ئەوە لە کاتێکدایە، ڤولۆدیمیر زێلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا، داوای لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا کردووە، بۆ ئەوەی مووشەکی تۆماهۆک بە سوپای وڵاتەکەی بدات تاوەکوو لە جەنگی دژ بە ڕووسیا بەکاری بهێنێت، بەڵام ترەمپ داوای ڕوونکردوەی لە زێلێنسکی کردووە کە مووشەکی تۆماهۆکی بۆ چییە و چۆن بەکاری دەهێنێت.