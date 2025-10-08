په‌روه‌رده‌

لە کابینەی نۆیەم 239 قوتابخانەی نوێ دروست کراون و 2114ـی دیکەش نۆژەنکراونەتەوە

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لەنێو پۆلێکی قوتابییان
کوردستان

لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا، 239 قوتابخانەی نوێ لە شارە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دروست کراون و 2114 قوتابخانەی دیکەش نۆژەنکراونەتەوە. 

بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو، یەکێک لە کارە هەرە پێشینەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پەرەپێدان و گرنگیدان بووە بە ژێرخانی کەرتی پەروەردە. 

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەندان بۆنەدا جەختی کردووەتەوە، وەک حکوومەت بەردەوام دەبن لە پشتیوانیکردنی وەزارەتی پەروەردە بۆ پێشخستنی کەرتی پەروەردە و خوێندن و دروستکردنی قوتابخانەی نوێ و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی دیکە. 

 

دروستکردن و نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لە کابینەی نۆیەم:

- قوتابخانە نوێیەکان: 239 قوتابخانە دروست کراون.

- زیادکردنی پۆلی خوێندن: 629 پۆلی خوێندن زیاد کراون.

- نۆژەنکردنەوە: 2,114 قوتابخانە نۆژەن کراونەتەوە.

- پڕۆژەی بەردەوام: 14 قوتابخانە و باخچە لە جێبەجێکردندان.

- خوێندن بۆ هەمووان: 33.3 هەزار منداڵی سەر شەقام خراونەتە بەر خوێندن.

 

 گەشەپێدان لە خوێندنی باڵا

کەرتی خوێندنی باڵا بەشێکی گرنگی دیکەی پلانی کاری کابینەی نۆیەم بووە، کە تێیدا هەوڵدراوە بۆ فراوانکردنی دەرفەتەکانی خوێندن و دامەزراندنی ناوەندی ئەکادیمی نوێ.

- دامەزراوەی نوێ: 2 زانکۆی نوێ دروست کراون.

- کۆلێژ و پەیمانگا: 21 کۆلێژ و پەیمانگا دامەزراون.

- بەشی زانستی نوێ: 143 بەشی زانستی کراونەتەوە.

 

ئاسانکاری و داشکاندن لە کرێی خوێندن

حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین بڕیاری داوە بەمەبەستی کەمکردنەوەی تێچووی خوێندن و پێشکەشکردنی ئاسانکاری بۆ چین و توێژە جیاوازەکان، لەوانە:

 

لێخۆشبوونی 100% لە کرێی خوێندن:

- سێ یەکەمەکانی زانکۆ: کرێی خوێندنی ماستەر بۆ سێ یەکەمەکانی زانکۆکان کە دانەمەزراون.

-  قوتابیانی چاکسازییەکان: ئەو قوتابیانەی لە چاکسازییەکان سزادراون.

- منداڵانی زیندانییانی سیاسی: کرێی خوێندن بۆ یەکێک لە منداڵانی زیندانییانی سیاسی.

-  کەسوکاری پێشمەرگە: کرێی خوێندنی پاراڵێل و ئێواران بۆ ئەو قوتابییانەی کەس و کاری پێشمەرگە کەمئەندامەکانی سەنگەرن.

 

کەمکردنەوەی تێچووی خوێندن:

- زانکۆ و پەیمانگا تایبەتەکان: داشکاندنی 5% - 20% لە کرێی خوێندنی زانکۆ و پەیمانگا تایبەتەکان.

-  خوێندنی پارالێڵ و ئێواران: کەمکردنەوەی 45% لە کرێی خوێندنی پارالێڵ و ئێواران، و 50% بۆ ئەو قوتابییانەی ئەندامی هەمان خێزانن.

- قوتابخانە تایبەتەکان: داشکاندنی 10% - 25% لە خوێندنی قوتابخانە تایبەتەکان لە ساڵی 2020.

 
