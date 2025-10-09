نێچیرڤان بارزانی: لەگەڵ ئەردۆغان باسمان لە هەوڵەکانی بەهێزکردنی هەماهەنگییەکانمان کرد

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: لە میانی دیدارم لەگەڵ سەرۆک کۆماری تورکیا، باسمان هەوڵەکانی بەهێزکردنی هەماهەنگیمان و بەرەوپێشبردنی ئاشتی، سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا کرد.

پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، لە ئەنقەرە دیدارێکیان ئەنجامدا.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نوسیوویەتی: ئەم دیدارەمان لە کاتێکی زۆر گونجاودا بوو، کە باسمان لە کێشە ناوچەییەکان، هەروەها پەیوەندیی ستراتیژی نێوان عێراق، هەرێمی کوردستان و تورکیا کرد.

نێچیرڤان بارزانی هەروەها نوسیوویەتی: لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا، باسمان لە هەوڵەکانی بەهێزکردنی هەماهەنگیمان و بەرەوپێشبردنی ئاشتی، سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا کرد.

I was delighted to meet with President @RTErdogan in Ankara today. It was a timely opportunity to share views on regional issues, and the close and strategic ties between Iraq, the Kurdistan Region and Türkiye.



— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 9, 2025

سەر لە بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە 9ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە میانی سەردانەکەیدا بۆ تورکیا، لەگەڵ هەر یەکە لە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆمار و هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا دیداری دەبێت.