ئەیوب گەڵاڵی: پارتی پارێزەری شکۆی کوردستانە

د. ئەیوب گەڵاڵی، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق
كاندیدێكی پارتی دیموكراتی كوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، پارتی خۆی بە خاوەنی پرسی کوردستان دەزانێت و پارێزەری شکۆی هەرێمی کوردستانە؛ ده‌شڵێت، ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە و ئەگەری ڕوودانی سوپرایزی گەورەی تێدایە.

د. ئەیوب گەڵاڵی، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق تایبه‌ت به‌ كوردستان24 تیشکی خستە سەر گرنگی بەهێزبوونی پارتی لە پرۆسەی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان و گوتی، پارتی دیموکراتی کوردستان خاوەنی مێژوویەکی دوورودرێژە و لە ماوەی نزیکەی 80 ساڵی ڕابردوودا هەمیشە لە گەشەکردنی بەردەوامدا بووە.

 بە بڕوای د. ئەیوب گەڵاڵی، ئەم بەردەوامییە لەسەر سێ کۆڵەکەی سەرەکی وه‌ستاوه‌: یەکەم، کەلتوور و كه‌له‌پووری بارزانیی نەمر؛ دووەم، سەرکردایەتیی حەکیمانەی سەرۆک مەسعود بارزانی کە وەک مەرجەعێک بۆ هەموو لایەنەکان سەیر دەکرێت؛ سێیەم، جەماوەری بەرفراوانی پارتی کە هەمیشە پاڵپشتی بووە و لە هەڵبژاردنەکاندا ڕێژەی دەنگەکانی لە هەڵکشاندایە.

ئه‌و كاندیده‌ی پارتی باسی لەوە کرد کە مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی و سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ کاندیداندا، ڕێنمایی و ئامۆژگاری پێویستی پێداون و دیدگای خۆی بۆ سیستمی حوکمڕانی لە هەرێمی كوردستان و پێشخستنی خستووەتە ڕوو. گوتیشی: "دیدگای مه‌سرور بارزانی دوربینانەیە و جەخت لەسەر پرۆژە ژێرخانییەکان و ستراتیژییەکان دەکاتەوە، وەک پرۆژەکانی ئاو، دروستکردنی بەنداو و ڕێگاوبان، و پشتێنه‌ی سەوزایی لە هەولێر".

گەڵاڵی پێی وایە ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە و ئەگەری ڕوودانی سوپرایزی گەورەی تێدایە، چ لەسەر ئاستی عێراق و چ لە هەرێمی کوردستان. جەختی لەوەش کردەوە، ئەرکی کاندیدانی پارتی قورسترە، چونکە بەهێزبوونی پارتی بە واتای بەهێزبوونی هەرێمی کوردستان دێت.

لەبارەی پەیوەندییەکانی هەرێم و بەغدا، د. ئەیوب گەڵاڵی ڕایگەیاند کە پێویستە پارتی لە پەرلەمانی عێراق خاوەن سەنگ و قورسایی خۆی بێت بۆ ئەوەی بتوانێت بەرگری لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان بکات. ڕەخنەشی لە حکومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق گرت کە پابەندی دەستوور نەبوون و گوتی "عێراق وڵاتێکی فیدراڵیی تەعدودییە، بەڵام بەداخەوە زۆرجار بە هەڵە مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت و هەوڵی بچووککردنەوەی دەسەڵاتەکان دەدرێت".

د. ئەیوب گەڵاڵی لە کۆتاییدا، بەڵێنی دا کە وەک کاندیدی پارتی، هەوڵ بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانە دەدەن کە بە خەڵکیان داوە و گوتی "ئێمە بەڵێنێک نادەین کە نەتوانین جێبەجێی بکەین. ئێمە بە کردەوە سەلماندوومانە کە خاوەن بەڵێنی خۆمان بووین، ژێرخانی ئابووریی هەرێممان پێشخستووە و قەوارەی هەرێممان پاراستووە". 

 
