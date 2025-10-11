شاخەوان عەبدوڵڵا: خەڵکی کەرکووک ڕێز لە قوربانیدانی پارتی دەگرن

پێش دوو کاتژمێر

شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک ڕایگەیاند، بانگەشەکانیان بەشێوەیەکی هێمنانە لەوشارە دەستپێکردووە و ئامانجیان پاراستنی کورسییەکانی کوردە لە کەرکووک.

د. شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، لەکەرکووک بانگەشەکانیان بەشێوەیەکی هێمنانە بەڕێوەدەبەن و ئامانجیان پاراستنی کورسییەکانی کوردە لەو شارە.

شاخەوان عەبدوڵڵا، ئاماژەی بەوەشکرد، سەرەڕای هەبوونی هەندێک پێشێلکاری وەک دڕاندنی پۆستەری کاندیدەکانیان، بانگەشەکان بە گشتی بە ئارامی بەڕێوەچووە. جەختی لەسەر ئەو بەڵێنەش کردەوە، کە حزبە کوردییەکان داویانە بۆ ئەنجامدانی بانگەشەیەکی ئارام و دوور لە توندوتیژی.

لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک باسی لەوەشکرد، "خەڵکی کەرکووک بە وەفان و ڕێز لە مێژوو و قوربانیدانەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەگرن. ئێمە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا هەوڵی زۆرمان داوە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی شارەکە و خزمەتکردنی هاووڵاتیان."

گوتیشی: مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی جەختی لەسەر قسەکانی سەرۆک بارزانی کردەوە، ئێمە هەڵگری پەیامێکین، نابێت بانگەشەکان ببێتە هۆی بێزارکردنی خەڵک و دەبێت بە شێوەیەکی شارستانیانە بەڕێوەبچێت. چونکە خەڵک هەیە خەوتووە، خەڵک هەیە نەخۆشە، نابێت ئەم بانگەشەیەی ئێوە ببێتە هۆی ئازاردان و بێزارکردنی خەڵک. گوتیشی: لە ساڵی 2021 پۆستەرەکانی ئێمە هەمووی دڕێندرا، بەڵام دەنگی یەکەمی کەرکووکیشمان هێنا، چونکە پشت ئەستورین بە دۆزەکەمان.

شاخەوان عەبدوڵڵا داوای لە خەڵکی کەرکووک کرد کە بەشداری کارایانە لە هەڵبژاردنەکاندا بکەن و دەنگ بدەن بۆ پاراستنی ماف و دەستکەوتەکانی کورد لەم شارەدا. گوتیشی: ئامانجیانە ژمارەی کورسییەکانیان زیاد بکەن بۆ ئەوەی بتوانن باشتر بەرگری لە دۆزی کورد بکەن لە بەغدا. بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، کەرنەڤاڵێکی گەورە بۆ ناساندنی کاندیدەکانی پارتی لە کەرکووک بەڕێوەبچێت.