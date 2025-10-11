شاخەوان عەبدوڵڵا: بە یاسا بەرگری لە کوردستانیبوونی کەرکووک دەکەین

پێش 31 خولەک

کاندیدێکی پارتی لە کەرکووک بۆ پەرلەمانی عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، هێشتا شەڕ لە بەغدا ماوە، بارودۆخەکە زۆر لە جاران دژوارترە، هەندێک حزب دوێنێ لە لیستی تیرۆری ئەمەریکا بوون، کەچی ئەمڕۆ کاندیدیان بۆ پەرلەمانی عێراق هەیە.

شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک بەڕێوە چوو و تێیدا شاخەوان عەبدوڵڵا، کاندیدی پارتی لە کەرکووک بۆ پەرلەمانی عێراق، لە میانی پێکەشکردنی گوتارێک، بەڵێنی دا کە قوتابییە ڕاستەقینەکەی ڕێبازی بارزانی بێت لە بەغدا.

هاوکات گوتی: هێشتا شەڕ لە بەغدا ماوە، بارودۆخەکە زۆر لە جاران دژوارترە، هەندێک حزب دوێنێ لە لیستی تیرۆری ئەمەریکا بوون، کەچی ئەمڕۆ کاندیدیان بۆ پەرلەمانی عێراق هەیە، ئەو خەڵکە شۆڤێنییەی کە درۆنیان بۆ هەرێمی کوردستان دەنارد، ئێستا دەیانەوێت بچنە پەرلەمان.

جەختی لەوە کردەوە، ئەو خەڵکە شۆڤێنییەی کە دەچنە پەرلەمان، لەنێو پەرلەمانیش ڕێگەیان پێ نادەن بە ئارەزووی خۆیان یاساکان تێبپەڕێنن و گوتی: تا ئێمە لە بەغدا بین کەس ناتوانێت بە هەوەسی خۆی مافەکانی هەرێمی کوردستان پێشێل بکات، بەڵکوو بە سزای یاسایییان دەگەیەنین.

ئەو کاندیدەی پارتی بۆ پەرلەمانی عێراق، گوتیشی: بە یاسا لە پەرلەمان بەرگری لە کوردستانیبوونی کەرکووک دەکەین.

شاخه‌وان عه‌بدوڵڵا ئاشکراشی کرد، پێش سێ ساڵ لەو شوێنەی کە بانگەشەی هەڵبژاردنی تێدا دەکەن، باجەر و زریپۆشی سوپای عێراقی لێ بوو، بەڵام وەک بەڵێنیان دا ئاڵای کوردستانیان له‌ نێو کەرکووک به‌رز كرده‌وه‌ و پاشەکشەیان بە سوپای عێراق کرد.

لە کۆتایی قسەکانیدا، شاخەوان عەبدوڵڵا، ئەوەشی خستەڕوو، ئێمە قوتابی قوتابخانەی ڕێبازی بارزانین و لە هیچ هێزێک ناترسین، هەر بەڵێنێکیشمان دابێت بە کردار جێبەجێمان کردووە.

ئەم کەرنەڤاڵە جەماوەرییە گەورەیە، وەک دەستپێکێکی بەهێز بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک هەژمار دەکرێت و ژمارەیەکی زۆر لە لایەنگران و دەنگدەرانی ئەو حزبە تێیدا بەشدار بوون.