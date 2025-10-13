کاندیدان لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە بانگەشەی هەڵبژاردن دەکەن

پێش 3 کاتژمێر

ڕۆژ دوای ڕۆژ بانگەشەی هەڵبژاردن گەرمتردەبێت و کاندیدانیش جگە لە شێوازە باوەکەی بانگەشەکردن، ئێستا لە ڕێگەی سۆشیال میدیا و ڤیدیۆ و پەیامی دەنگیەوە بانگەشەکانیان بلاودەکەنەوە، شارەزایان پێیان وایە بەکارهێنانی سوشیال میدیا بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن کاریگەرترە و خێراتریش بە زۆرترین دەنگدەر دەگات.

لە هەرشوێنێکی هەولێرەوە بوەستیت، کاروانی ئاوەدانی و گەشانەوەی شارەکە بەدیدەکەیت، کاندیدێکە و لەگەل باسکردنی بەرنامە و کارەکانی لەداهاتوودا، باس لە هەوڵەکانی دەکات بۆ زیاتر ئاوەدانی و ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان، ئەمە جگە لەشێوازە باوەکەی بانگەشە. لە ڕووی گرنگیدان بەسۆشیال میدیاشەوە بانگەشەی هەلبژاردن دەکات، لە ڕێگەی تیمێکەوە هەموو ئەم کەسانەی لە سۆشیالمیدیاوە پەیوەندی و داخوازیان هەیە گوێلێدەگرێت، بە هۆکاریکی باشی بانگەشەی دەزانێت

ساکار غازی، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، سۆشیال میدیا ڕۆلێکی سەرەکی هەیە، چونکە کاتێک من لە ڤیدیۆکانم باس لەکار و چالاکیی بەرنامەی لیستەکەم دەکەم، دەتوانم بچمە ناو ناخی دەنگدەرانی کوردستان بەتایبەتی دەنگدەرانی شاری هەولێر.

شەقامەکان پرن لە وێنە و بانگەشەکانی کاندیدان، ئەمە جگە لەوەی سود لە سۆشیال میدیا وەردەگرن، بەردەوام بانگەشە و بەرنامەکانیان ئاماژە پێدەکەن، شارەزایەکی بواری تەکنەلۆژیا و مارکێتینگ و سۆشیالمیدیایە. بانگەشەی پلاتفۆرمەکانی سۆشیالمیدیا بە رێگایەکی نوی و کاریگەرتری بانگەشە دەزانێت.

کێوان حەسەن، ڕاوێژکاری بواری تەکنەلۆژیا و دیجیتال گوتی: ڕاپرسیەکمان لەسەر ئەو نەوە نوێیە کرد کە مافی دانگدانیان هەیە، پرسیاریی ئەوەمان لێکردن ئایا پۆستەری سۆشیال میدیا کاریگەریی زیاترە یان پۆستەرەکانی سەر شۆستەکان، بەڕێژەی 98% سۆشیال میدیایان هەڵبژاردبوو.

پارتی دیموکراتی کوردستان بە دروشمی هاوبەشی، هاوسەنگی، سازان بەشداری لە خولی شەشەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کردووە