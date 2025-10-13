نێچیرڤان بارزانی و سەرۆکی پێشووی سی ئای ئەی جەختیان لە گرنگیی پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان کردەوە

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی پێشووی دەزگای هەواڵگریی ناوەندیی ئەمەریکا (سی ئای ئەی) پەیوەندییەکانی ئەمەریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستانیان تاوتوێ کرد.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردسان ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کرده‌وە و تێیدا ئاماژەی داوە، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە دیدارێکدا لەگەڵ دەیڤد پێتریۆس، سەرۆکی پێشووی دەزگای هەواڵگریی ناوەندیی ئەمەریکا (سی ئای ئەی) و دۆستی کۆنی عێراق و هەرێمی کوردستان، باسیان لە دۆخی گشتیی عێراق و هەرێمی کوردستان و پێشهاتەکانی ناوچەکە کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، هەر دوو لا هاوڕا بوون لەسەر بایەخ و گرنگیی پەیوەندییەکانی ئەمەریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان وەک دوو هاوپەیمان کە بەرژەوەندیی هاوبەشی ستراتیژیی پێکەوەیان دەبەستێتەوە و دەتوانن لە زۆر بواری جیادا، برەو بە هاریکاریی هاوبەشیان بدەن.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: لە تەوەرێکی دیکەی دیدارەکەدا جەختیان لە گرنگیی پاراستنی ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکە کردووە. لەم بارەیەوە تیشکیان خستە سەر ڕۆڵی عێراق و هەرێمی کوردستان کە دەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ بونیاتنانی پردی پەیوەندی و کۆکردنەوەی بەرژەوەندیی هاوبەشی ناوچەکە لە ڕێگەی هاریکاری لە بواری وزە و ئابووریدا.

هەروەها پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دۆخی سووریا، مەترسییەکانی تیرۆر و هەڕەشەکانی داعش، لایەنێکی دیکەی دیدارەکە بوون.