کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان: 292 پێشێلکاریی تۆمار کراون

پێش دوو کاتژمێر

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئاماری پێشێلکار یەپڕەوی بانگەشەی هەڵبژاردن بڵاو کردەوە

ئەمڕۆ دووشەممە، جومانە غەلای گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: تاوەکوو ئێستا 292 پێشێلکاریی پەیڕەوی بانگەشەی هەڵبژاردن تۆمار کراون و پێبژاردنی داراییان بۆ کراوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، پێشێلکارییەکان، 92ـیان کاندیدی پیاو بوون و 42ـیشیان ئافرەت بوون، هاوكات لەگەڵ پێشلێكاری له‌ 54 دروشم.

ڕۆژی هەینی، 3ـی تشرینی یەکەم، بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێکرد و بڕیارە تا هەشتی تشرینی دووەم بەردەوام بێت.

هەروەها زیاتر لە حەوت هەزار کاندید پێشبڕکێ دەکەن بۆ بەدەستهێنانی کورسییەکانی پەرلەمانی عێراق.