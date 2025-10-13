ئانچیلۆتی مەرجی گەڕانەوەی نێیمار بۆ  بەرازیل ئاشكرا دەكات

ئانچیلۆتی هەڵبژاردەیەكی عەرەب بۆ بردنەوەی مۆندیالی 2026 بەربژێر دەكات

پێش 3 کاتژمێر

كارلۆ ئانچیلۆتی، راهێنەری هەڵبژاردەی بەرازیل مەرجی خۆی بۆ گەڕانەوەی نێیمار بۆ هەڵبژاردەی بەرازیل ئاشكرا دەكات، دەشڵێت: مەغریب یەكێكە لە هەڵبژاردە بەربژێرەكان بۆ بردنەوەی نازناوی مۆندیالی داهاتوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13 ئۆكتۆبەری 2025، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا، پێش یارییەكەی سبەیان بەرامبەر ژاپۆن، كارلۆ ئانچیلۆتی راهێنەری هەڵبژاردەی بەرازیل لە بەرسیڤێكی رۆژنامەنووساندا رایگەیاند هێشتا دەرگای هەڵبژاردەكە بۆ بەشداریكردن لە مۆندیالی 2026 بەڕووی نێیمار دانەخراوە، دەشڵێت: نێیمار لە پلانەكانی هەڵبژاردەی بەرازیل دەمێنێتەوە، بە مەرجێك توانای جەستەیی خۆی باشتر بكات، پێموایە نیمۆ بەڵێنی داوە پێش مۆندیال ئاستی بگەیەنێتە لوتكە.

نێیماری تەمەن 33 ساڵ، دوای ئەوەی پەیوەندی بە هیلالی سعوودیە كرد و پاشان گەڕایەوە سانتۆس بەهۆی پێكانەوە ماوەی دوو ساڵە لە هەڵبژاردەی بەڕازیل دابڕاوە، دوایینجار لە مانگی ئۆكتۆبەری 2023 بەشداریی یارییەكی بەرازیلی كرد و پاشان لە بەستەرەكانی ئەژنۆی تووشی پێكانێكی سەخت بوو.

ئانچیلۆتی لە كۆنگرە رۆژنامەوانییەكەی ئەمڕۆ رایگەیاند زۆر سەرسامە بە بەهرەكانی نێیمار، گوتیشی: نێیمار ئەگەر گرینگی زیاتر بەخۆی بدات دەتوانێت لە بەرزترین ئاست یاریی بكات، چونكە خاوەنی بەهرەیەكی گەورەیە و بەرازیل پێویستی بە روحیەتی ئەو یاریزانەیە.

راهێنەرە ئیتاڵییەكەی بەرازیل جەختی لەوەش كردەوە بەرازیل بە نماییش و یاری جوان ناسراوە، دەبێت یاریزانەكان ئاستێكی بەرز پێشكەش بكەن و دڵی هاندەران خۆش بكەن.

لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا ئانچیلۆتی گوتی: ئیسپانیا، ئەرجەنتین، فەرەنسا و مەغریب بۆ بردنەوەی مۆندیالی 2026 بەربژێرن، بۆیە ئێمە ئەگەر بمانەوێت جامی جیهانی ببەینەوە دەبێت ململانێی ئەم سێ هەڵبژاردەیە بكەین، هەڵبەت ئامانجی من بردنەوەی مۆندیالی داهاتووە، هەرچەندە هیچ راهێنەرێكی بیانی نەیتوانیوە جامی جیهانی بۆ بەرازیل بباتەوە، بەڵام دەمەوێت من بۆ یەكەمجار ئەم كارە بكەم.

هەڵبژاردەی بەرازیل هەینی رابردوو لە یارییەكی دۆستانەدا گۆڵبارانی كۆریای باشووری كرد و یارییەكەی بە گۆڵی بێوەڵام بردەوە، بڕیارە سبەی لە دووەمین یاریی دۆستانەدا لە كاتژمێر 1:30ـی دوای نیوەڕۆ ببێتە میوانی هەڵبژاردەی ژاپۆن.