پارێزگاری شرناخ، سوپاسی سەرۆک بارزانی دەکات لە بەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و داواشی لێ دەکات، بەردەوام بێت لە پشتیوانییکردنی پرۆسەكه‌.

دووشەممە، 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە شاندێکی پارێزگای شرناخ بە سەرۆکایەتیی بیرۆل ئێکیجی، پارێزگاری ئه‌و پارێزگایه‌ کرد.

لە دیدارەکەدا پارێزگاری شرناخ پێزانینی بۆ ڕۆڵی سەرۆک بارزانی هەبوو لە بەرەوپێشەوەبردنی پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا و وێڕای ئاماژەدان بە ڕەهەندە ئه‌رێنییه‌كانی ئەم پڕۆسەیە.

پارێزگاری شرناخ داوای کرد سەرۆک بارزانی لە پشتیوانییەکانی خۆی بۆ پڕۆسەی چارەسەری ئاشتیی تورکیا بەردەوام بێت.

هەر لەو دیدارەدا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییە فەرهەنگی و ئابووری و بازرگانییەکانی پارێزگای شرناخ و هەرێمی کوردستان و بە تایبەت پارێزگای هەولێر کرایەوە.