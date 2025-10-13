پرۆژەی ئاوی کۆیە بە 112 ملیار دینار جێبەجێ دەکرێت

پێش 3 کاتژمێر

پارێزگای هەولێر ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، ڕەزامەندیی لەسەر خەرجکردنی 112 ملیار دینار بۆ دروستکردنی پرۆژەی ئاوی كۆیە داوە.

دووشەممە، 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، پارێزگای هەولێر بڵاوی کردەوە، مەسرور بارزانی، سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، بە مەبەستی چارەسەری ڕیشەیی و درێژ مەودای گرفتی كەمئاوی لە سنووری قەزای كۆیە، ڕەزامەندی دا لەسەر خەرجكردنی 112 ملیار و 147ملیۆن و 52 هەزار و 585 دینار بە شێوەی نەختینە و قۆناغ بە قۆناغ بۆ جێبەجێکردنی.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی پاریزگای هەولێر، دوای تەواوبوونی دووسایدی هەولێر - كۆیە، چاوەڕێ دەكرێت سەنتەری قەزای كۆیە زیاتر فراوان بێت و ئەو هێڵەی ئاویش كە ئێستا لە قەزاكەدا هەیە، بەشی هەموو دانیشتووانەكەی ناکات، ئێستا قەزاكە گرفتی كەمیی ئاوی خواردنەوەی هەیە، بۆیە بڕیار لە جێبەجێكردنی ئەو پڕۆژەیە دراوە كە یەكێك دەبێت لەو پڕۆژە گەورە و ستراتیژییانەی لە سنووری پارێزگای هەولێر لە لایەن حكوومەتی هەرێمی كوردستانەوە دەست بە جێبەجێكردنی دەكرێت.

پارێزگای هەولێر ڕایگەیاندووە، بەتەواوبونی پڕۆژەكە و ڕاكێشانی ئاو لە زێی بچووك، سەنتەری قەزای كۆیە و ناحییەكانی سەر بە قەزاكە لێی سوودمەند دەبن.

ڕاشیگەیاندووە، دوای ڕەزامەندیی سەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان لەسەر خەرجکردنی گوژمەی پڕۆژەكە، به‌م نزیكانە كار لەسەر قۆناغەكانی پرۆسەی دەستپێكردنی پڕۆژەكە دەكرێت و دەكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە لە لایەن کۆمپانیایەکی ناوخۆیی و بە دیزانێكی سەردەمیانەی ئەورووپی و نوێترین تەکنەلۆجیا و كرێكاری خۆماڵی کاری بۆ دەکرێت.