سهرچاوهیهك بۆ كوردستان24: بەغدا ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت دەنێرێت
سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی گوت، بەغدا ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت.
دووشەممە، 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: بە شێوەیەکی گشتیی ڕۆژانی سێشەممە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران ئەو بڕیارانە دەدرێن بە تایبەت ناردنی مووچە، بەڵام ناتوانم بڵێم سبەی ئەنجوومەنی وەزیران بڕیار دەدات و مووچە دەنێرێت، چونکە ئەوە عێراقە و دەبێ هەموو شتێکی لێ چاوەروان بکەین، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەم هەفتەیە مووچە دەنێرێت.
سەرچاوەیەکیش لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمشەو سوودانی لە سهردانهكهی دەگەڕێتەوە و سبەی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران لە کاتی خۆیدا بەڕێوە دەچێت و لە کۆبوونەوەکەدا سوودانی وەزیری دارایی ڕادەسپێرێت مووچەی مانگی هەشتی مووچهخۆرانی ههرێمی كوردستان بنێرێت.
دوێنێ، یهكشهممه 12ـی تشرینی یهكهمی 2025، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: 120 ملیاری داهاتی نانەوتی ئامادەیە و هەر کاتێک بەغدا داوای داهاتی نانەوتی کرد، ئەوا ڕەوانەی دەکەین.
هەروەها ئەمڕۆ دووشەممە، دیلان بارزان، پەیامنێری کورستان24، لە بەغدا، لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 8ـی کوردستان24، گوتی:سەرۆک وەزیرانی عێراق سبهی وەزیری دارایی ڕادەسپێرێت بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، چونکە هەفتەی ڕابردوو، سوودانی بەڵێنی بە وەزیرە کوردەکان دابوو، مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بنێردرێت.