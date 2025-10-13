پێش 3 کاتژمێر

سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی گوت، بەغدا ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشتی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت.

دووشەممە، 13ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەکی تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: بە شێوەیەکی گشتیی ڕۆژانی سێشەممە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران ئەو بڕیارانە دەدرێن بە تایبەت ناردنی مووچە، بەڵام ناتوانم بڵێم سبەی ئەنجوومەنی وەزیران بڕیار دەدات و مووچە دەنێرێت، چونکە ئەوە عێراقە و دەبێ هەموو شتێکی لێ چاوەروان بکەین، بەڵام بە دڵنیاییەوە ئەم هەفتەیە مووچە دەنێرێت.

سەرچاوەیەکیش لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمشەو سوودانی لە سه‌ردانه‌كه‌ی دەگەڕێتەوە و سبەی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران لە کاتی خۆیدا بەڕێوە دەچێت و لە کۆبوونەوەکەدا سوودانی وەزیری دارایی ڕادەسپێرێت مووچەی مانگی هەشتی مووچه‌خۆرانی هه‌رێمی كوردستان بنێرێت.

دوێنێ، یه‌كشه‌ممه‌ 12ـی تشرینی یه‌كه‌می 2025، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: 120 ملیاری داهاتی نانەوتی ئامادەیە و هەر کاتێک بەغدا داوای داهاتی نانەوتی کرد، ئەوا ڕەوانەی دەکەین.

هەروەها ئەمڕۆ دووشەممە، دیلان بارزان، پەیامنێری کورستان24، لە بەغدا، لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 8ـی کوردستان24، گوتی:سەرۆک وەزیرانی عێراق سبه‌ی وەزیری دارایی ڕادەسپێرێت بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، چونکە هەفتەی ڕابردوو، سوودانی بەڵێنی بە وەزیرە کوردەکان دابوو، مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم بنێردرێت.